Décidément, la télévision semble avoir trouvé en Montpellier (Hérault) un écrin qui l’enchante. Tandis que France 2 a choisi l’esplanade de l’Europe pour fêter la musique, le 21 juin prochain, voilà que s’annonce une nouvelle série de concerts gratuits en plein air, au Peyrou : les Nuits du Peyrou. Du 4 au 7 juillet, la Place royale accueillera, comme l’été dernier, l’enregistrement d’événements télévisés, qui seront diffusés pendant les grandes vacances, avec 5.000 spectateurs chaque soir.

L’été dernier, pour la première édition des Nuits du Peyrou, France Télévisions avait enregistré, sur la promenade du XVIIe siècle, des concerts pour Culturebox. Cette année, la télévision publique n’est plus toute seule. Elle est rejointe par le groupe M6. C’est d’ailleurs W9, une chaîne du groupe, qui ouvrira les festivités, le 4 juillet, avec l’enregistrement d’un grand concert autour des tubes des années 1980, 1990 et 2000. Attention les yeux (et les oreilles) : Jean-Pierre Mader, Patrick Hernandez, Emile et Images, Jean Schultheis, Bibi, Julie Piétry, Luna Parker, les Weather Girls, les frères Nacash, Blues Trottoir, Début de soirée, Poetic Lover, Worlds Apart, Lou Bega, ou Las Ketchup seront parmi les invités de cette soirée nostalgique, animée par Jérôme Anthony.

Une chorale de sapeurs-pompiers

Le lendemain, l’animateur sera épaulé par Elodie Gossuin, pour Ce soir, on chante avec les pompiers, toujours pour W9. Un concept étonnant, dans lequel une chorale de casqués partagera la scène avec Tayc, Black M, Ridsa, Yanns, Marie Flore, Ofenbach, Keen’V, les Zouk Machine, Partenaire Particulier, ou les Gipsy Kings.

Les deux derniers jours, c’est France Télévisions qui prend la suite, avec les Estivales de Culturebox, qui avaient déjà été enregistrées au Peyrou, l’année dernière. Les 6 et 7 juillet, la scène accueillera des artistes émergents, mais aussi des talents confirmés, comme Claudio Capéo, Cats on tree, Hyphen Hyphen ou Imany. Avec des sets plus longs : chaque artiste se produira pendant une heure environ sur la grande scène.

Pour tenter d’assister aux concerts, le dispositif est un peu différent de la Fête de la musique, dont les tickets avaient été distribués en moins d’une heure, le 8 juin dernier : pour les Nuits du Peyrou, il faudra d’abord candidater pour une, deux, trois ou quatre places, du 22 au 28 juin, sur le site montpellier.fr (ici). Et, le lendemain, un tirage au sort désignera les chanceux qui pourront se rendre aux concerts, du 4 au 7 juillet. Les premiers ne seront donc pas forcément les mieux servis.