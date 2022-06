Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour dans Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne misait plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

Nous n’avons jamais été aussi proches du verdict final. Ce mercredi, les trois derniers candidats encore en compétition se sont affrontés sur des épreuves qu’ils avaient eux-mêmes préparées. La première, celle d’Arnaud, consistait à revisiter un plat emblématique (apparemment) de la Belgique : la pêche au thon. Même Hélène Darroze et Paul Pairet ne savaient pas que ça existait !

Un lièvre à la royale… en deux heures

Dans un deuxième temps, Louise a demandé à ses camarades de préparer un dessert à base de sang de porc et de foie de volaille. Là encore, on ne savait pas que c’était possible mais les trois concurrents ont quand même réussi à sortir une assiette. Enfin, Sébastien a lancé le dernier défi de la soirée : concocter un lièvre à la royale en deux heures alors que ça prend normalement deux jours. Personne ne pensait que c’était faisable mais les cuisiniers aux mains d’or ont évidemment fait des miracles.

A la fin de la soirée, les trois candidats ont refait le fil de leur parcours avant de connaître leur sentence. Pour découvrir le nom des deux finalistes, rendez-vous en vidéo dans le débrief de ce dix-septième épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !