Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube !

Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Qui a dit que le théâtre ne faisait pas d’audience à la télé ? Tout le monde ? Et tout le monde aurait donc raison ? En tout cas, les chiffres de la 33e Nuit des Molières retransmise sur France 3 auraient tendance à valider cet adage… La chaîne s’est classée à la sixième place des audiences ce lundi, derrière France 2, TF1, M6, TMC et W9 avec la soirée présentée par Alex Vizorek. Il y a deux ans, l’événement avait attiré 90.000 personnes de plus… sur France 2.

La phrase du poste

La nouvelle médiatique de l’année (on ose le dire), c’est bien évidemment l’arrêt de Plus belle la vie après 18 saisons à l’antenne. Un coup dur pour les acteurs qui sont, pour certains, présents dans la série depuis le premier épisode. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, la comédienne Ingrid Chauvin, star de la série Demain nous appartient sur TF1, a été interrogée à propos de cette nouvelle.

« Je pense que c’est traumatisant, surtout quand on a construit sa vie de famille au même endroit que les tournages. Il ne faut jamais oublier que tout peut s’arrêter. Mieux vaut anticiper l’avenir dans sa tête, pour pouvoir rebondir et ne surtout pas tomber en dépression », témoigne-t-elle. Pour l’instant, l’actrice n’a pas de cheveux blancs à se faire puisque le feuilleton quotidien dans lequel elle joue sera à nouveau à l’antenne à la rentrée.

L’instant zapping

Saviez-vous que le Royaume-Uni célébrait les 70 ans de règne d’Elisabeth II cette semaine ? La réponse serait-elle « oui » car tous les médias du monde entier en ont parlé ? À la télé, TF1 et France 2 ont même proposé des éditions spéciales en direct. Pour l’occasion, la première chaîne a envoyé Denis Brogniart à Londres à bord d’un bus à impériale pour faire tout comme les Anglais. Enfin… Un peu trop au goût de Bertrand Chameroy qui s’en est moqué dans sa chronique de C à vous ce jeudi.

Déso Denis Brogniart, bien tenté mais nous on a Ringo Starr dans #CàVous 🙈



L'ABC de @BChameroy spécial #PlatinumJubilee en intégralité : https://t.co/A0LLDoKzMg pic.twitter.com/UKSa9sb0HE — C à vous (@cavousf5) June 2, 2022

« Peut-on faire plus cliché ? » a répété le chroniqueur en montrant les images de l’animateur de TF1 en haut-de-forme avec un crieur, un corgi, un joueur de cornemuse, un pudding et même des sosies des Beatles. Il ne manquait plus que le parapluie mais manque de bol pour les lieux communs, il faisait beau dans la capitale britannique ce jour-là !

Les infos « pop-corn »

Il y a de plus en plus de sujets de société chaque jour dans Touche pas à mon poste, alors Cyril Hanouna a décidé de mettre un terme à Balance ton post, son émission à la programmation quelque peu chaotique parfois présentée par le trublion de C8, parfois par Eric Naulleau. « On va arrêter Balance ton post, mais Face à Baba, qui a battu un record d’audience sur la TNT avec plus de 2 millions de téléspectateurs (pour une émission en première partie de soirée), va revenir une fois toutes les deux semaines en prime sous une nouvelle formule », a indiqué l’animateur au Parisien.

Cyril Féraud, lui, hérite d’un nouveau jeu. La société de production BBC Studios a annoncé ce mardi le début du tournage de 100 % Logique, un divertissement de France 2 orchestré par l’animateur de Slam dans lequel il mettra au défi 100 candidats avec, comme son nom l’indique, des épreuves de logique. Pas besoin d’une immense culture générale pour gagner les 100.000 euros à la clé.

Après la fin de Section de recherches, Fabienne Carat rebondit au camping. La comédienne vient de prendre les chemins du tournage de Camping Paradis à Martigues et sa région pour une apparition dans un prochain épisode. Elle jouera le rôle d’une mère dont la fille prépare le concours d’intégration d’une école de danse classique. Le hic, c’est qu’elle va devoir partager la scène d’entraînement avec des danseurs de hip-hop, ce que la maman ne voit pas d’un très bon œil…