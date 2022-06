Une nouvelle brigade d’enquêteurs va faire son arrivée sur TF1. Non, il n’y aura pas de remake de Julie Lescaut mais il s’agit en réalité du casting des personnalités qui composeront le nouveau jury de Mask Singer. Ce samedi, la chaîne a communiqué les noms des quatre artistes qui tenteront de savoir qui se cachera sous les costumes de la quatrième saison du divertissement, toujours animé par Camille Combal.

L’indétrônable Kev Adams sera toujours de la partie, lui qui est à la table des enquêteurs depuis la première saison. L’humoriste est le seul à rester dans l’aventure car Alessandra Sublet, Jarry et Anggun ne seront plus à ses côtés. On retrouvera désormais trois personnalités habituées à la scène (et à TF1), à savoir Vitaa, Chantal Ladesou et Jeff Panacloc.

Aucun de ces trois nouveaux noms n’a participé à l’émission sous l’un des déguisements, bien que l’imitateur Marc-Antoine Le Bret a fait semblant de prendre la voix de Chantal Ladesou cette année. La chanteuse Vitaa, la comédienne Chantal Ladesou et l’humoriste Jeff Panacloc retrouveront Kev Adams dans les jours qui viennent pour le début du tournage.

« C’est vraiment un équilibre »

Lors de la conférence de presse de présentation de la troisième saison, le directeur des programmes de flux du groupe TF1 Rémi Faure avait déjà dévoilé quelques indices sur le renouvellement du jury. Selon lui, les équipes de l’émission et de la chaîne devaient porter leur attention sur deux éléments importants. « Ce n’est pas une somme d’individualités, c’est vraiment un équilibre. Ce ne sont pas quatre stars individuellement mais ce qu’il se passe entre elles » qui doit susciter l’enthousiasme, décrivait-il.

Par ailleurs, le rythme de l’émission impose une forme physique et une attention mentale particulières. « Ce n’est vraiment pas évident de suivre la cadence, ça fuse dans tous les sens. Il faut plutôt des gens de scène que de cinéma, qui ont l’habitude de cette dynamique scénique », indiquait le directeur des programmes de flux de TF1. Avec Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou et Jeff Panacloc, ces cases-là semblent cochées.