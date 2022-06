Ce mercredi, M6 diffusait la dernière partie des quarts de finale de la treizième saison de Top Chef. Louise, Sébastien et Pascal se sont affrontés lors de deux grandes épreuves, l’une jugée par des inspecteurs du Guide Michelin et l’autre par Yannick Alléno. En raison de la mort de son fils Antoine survenue le mois dernier, la chaîne a décidé d’apposer un message avant que l’épisode ne démarre.

« L’épreuve avec Yannick Alléno et Aurélien Rivoire a été enregistrée en décembre 2021. Top Chef renouvelle son soutien au chef Alléno, à sa famille et à l’ensemble de ses collaborateurs suite à la disparition tragique de son fils Antoine », pouvait-on lire et entendre hier à 21h15.

Un message similaire il y a quelques semaines

Il y a près d’un mois, trois jours après le décès d’Antoine Alléno, la chaîne avait déjà diffusé un message en début de programme. « Cette émission est dédiée à la mémoire d’Antoine, fils de Yannick Alléno, décédé dans des circonstances tragiques le 8 mai 2022 », lisait une voix off similaire à celle utilisée ce mercredi.

Antoine Alléno, qui était à la tête du restaurant Burger Père et Fils lancé l’année dernière avec son père, est décédé le dimanche 8 mai après avoir été percuté par un chauffard. L’homme a voulu se faufiler, à bord d’une voiture volée, entre un taxi et le scooter loué par le cuisinier mais a percuté les deux véhicules, faisant tomber le jeune homme et sa passagère. Antoine Alléno est mort sur le coup.