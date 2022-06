Au moment de l’année où les enterrements de vie de garçons et de jeunes filles s’organisent un peu partout à quelques semaines du grand jour, C8 va proposer une nouvelle émission autour du mariage. Son nom ? Viens on s’aime, un programme incarné par la Miss France 2012 et chroniqueuse de Touche pas à mon poste Delphine Wespiser.

Sur ses réseaux sociaux, son camarade Bernard Montiel a publié une vidéo dans laquelle on voit l’animatrice dans un studio décoré de ballons en forme de cœur et de pétales de roses. « Je recevrai trois couples qui se sont demandé en mariage. Je suis allée en régions les découvrir et on a fait en sorte que leur demande en mariage soit vraiment fantastique », explique-t-elle face caméra.

« Des caméras cachées, des surprises et de l’émotion »

A l’heure actuelle, aucune date de diffusion n’a été annoncée par la chaîne même si cela devrait se faire « pendant les beaux jours », annonce Delphine Wespiser qui promet « des caméras cachées, des surprises et de l’émotion ».

Avant de découvrir cette nouvelle émission, la Miss France sera à retrouver dans la nouvelle saison de Fort Boyard, diffusée cet été sur France 2, dans laquelle elle continue d’incarner les personnages de Blanche et Rouge.