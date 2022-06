Longue vie à la reine ! Elisabeth II, âgée de 96 ans, va fêter ses soixante-dix ans de règne. Pour ce jubilé de platine, c’est tout le Royaume-Uni qui sera en fête du jeudi 2 au dimanche 5 juin. Défilé, concert, course équestre ou encore parade militaire, on n’en fait jamais trop pour fêter le plus long règne de l’histoire britannique. Si vous n’avez pas pu prendre votre billet d’avion pour Londres, on vous explique où regarder le jubilé sur le petit écran.

TF1 et LCI sont sur le pont

Ce jeudi, à 9h45, TF1 vous propose une émission spéciale intitulée Elisabeth II, une vie un règne présentée par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray. Ils accueilleront plusieurs invités qui éclaireront sur la personnalité de la reine. Pour LCI, c’est la Matinale qui se délocalise dans un bus rouge de Londres. Dès 6 h du matin, l’équipe menée par Hélène Mannarino vous fera vivre les événements en direct avec des invités.

Grâce à un accord conclu entre le groupe TF1 et la BBC, la chaîne vous emmènera au plus près de la reine et des festivités. C’est avec Denis Brogniart dans un bus londonien, François-Xavier Ménage dans le seul taxi français de Londres, Hélène Bonnet à bord d’une navette fluviale et Garance Pardignon dans une calèche, que les téléspectateurs seront au plus près du public pour ressentir la ferveur.

Une dimension plus historique pour France Télévisions

France 2 sera également en direct à partir de 9h45 pour une émission inédite présentée par Julian Bugier, accompagné de Stéphane Bern. Ils commenteront en direct le défilé d’anniversaire de la reine, qui partira de Horse-Guards en direction de Buckingham Palace, avec des invités. C’est à travers des archives et des témoignages que la chaîne proposera de revivre les grands moments de son règne.

Pour le reste des festivités, plusieurs journalistes sur place seront au cœur de l’événement pour faire vivre le jubilé aux téléspectateurs comme s’ils y étaient, sur France 2 mais aussi sur Franceinfo canal 27.

Sur les autres chaînes du groupe, France 3 proposera un nouveau numéro de Des Racines et des Ailes ce mercredi. En plus de son édition spéciale matinale, France 2 aura aussi une approche plus musicale en proposant un numéro inédit de Basique à 20h40 ce jeudi. La série Les Windsor, une dynastie royale, quant à elle, est d’ores et déjà disponible en intégralité sur france.tv.

Le jubilé en continu

La chaîne d’info en continu BFMTV couvrira les 4 jours de fête. Il y aura des duplex de reporters sur place et des interventions d’historiens et de journalistes spécialisés en plateau. Le jeudi, une édition spéciale dès 9 h couvrira la parade militaire. Les journalistes seront aussi sur place pour l’allumage des fanaux du jubilé de platine dans la soirée.

Les trois jours suivants, BFMTV sera toujours un peu « british » car les téléspectateurs pourront assister à la cérémonie religieuse à la cathédrale Saint-Paul vendredi. Samedi, les reporteurs de la chaîne seront présents à la course équestre du Derby d’Epsom Downs et au concert de platine devant Buckingham Palace. Au programme du dernier jour, pique-niques géants dans tout le pays et grande parade pour clore le jubilé. Rien n’est trop beau pour la reine.