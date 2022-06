Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour pour la nouvelle saison de Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne mise plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

Ce mercredi, la production de l’émission a décidé de beaucoup expliquer et réexpliquer les règles des quarts de ses quarts de finale à ses téléspectateurs, tout ça sans oublier quelques magnétos revenant sur les moments forts des quatre derniers candidats. Clairement, on aurait pu se coucher dix minutes plus tôt mais on n’aurait pas aimé louper cet épisode dans lequel Louise, Sébastien et Pascal ont tout donné.

Lors de la première épreuve, les trois cuisiniers ont présenté leur plat signature à quatre critiques du guide Michelin. Sébastien a montré ses racines du Nord, Louise son engagement pour l’environnement et Pascal son amour du terroir. Qui a le plus convaincu les palais les plus exigeants de France ?

Dans la deuxième partie de l’émission, Yannick Alléno et son chef pâtissier Aurélien Rivoire ont demandé une bouchée sucrée chocolat puis un plat salé à base de chocolat aux concurrents. L’une des préparations a ébloui le chef triplement étoilé. Pour découvrir qui l’a réalisée, rendez-vous en vidéo dans le débrief de ce seizième épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !