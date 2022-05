Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube !

Le chiffre de la semaine

On ne sait pas où elle s’arrêtera. Cette semaine, Audrey Fleurot a encore battu des records d’audience grâce à HPI. Si l’épisode inédit diffusé ce jeudi a été regardé par 7,8 millions de fans, c’est surtout les chiffres du replay qui sont impressionnants. Ainsi, les deux numéros inédits de la deuxième soirée ont respectivement récolté 2 millions et 2,1 millions de téléspectateurs supplémentaires. « Il s’agit d’un record de gains sur l’année et du meilleur replay de la saison », se félicite TF1 dans un communiqué.

Le flash info

Vous pouvez réserver votre covoiturage direction Châteauroux pour la mi-décembre. Alors que l’élection de Miss France se déroule habituellement dans le coin de la précédente gagnante, ce ne sera pas le cas cette année. La société vient en effet de révéler que la prochaine cérémonie n’aurait pas lieu en Ile-de-France, région de Diane Leyre, mais dans le Centre-Val-de-Loire. La ville de Châteauroux a déjà récemment organisé le spectacle de TF1, en 2017, pour le couronnement de Maëva Coucke.

L’instant zapping

Un petit tour de l’autre côté de l’Atlantique pour les adieux d’une figure de la télévision américaine. Cette semaine, Ellen DeGeneres a animé le dernier numéro de son talk-show après dix-neuf saisons. « J’espère que j’ai été capable de vous inspirer à rendre heureux les autres personnes et de faire le bien dans le monde. Merci beaucoup d’avoir été dans cette aventure avec moi. Je sens l’amour. Et je vous le renvoie. Au revoir », a-t-elle lancé dans son monologue final.

Thank you.❤️ pic.twitter.com/D1ZwgH7tbu — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) May 27, 2022

Il y a deux ans, l’animatrice avait été dans la tourmente à la suite d’une enquête de Buzzfeed qui révélait l’ambiance de travail toxique qui régnait au sein de la production de l’émission. Toutefois, ce ne serait pas pour ces raisons que l’émission s’arrêterait. « J’avais besoin d’un nouveau défi », avait confié Ellen DeGeneres au Hollywood Reporter.

Les infos « pop-corn »

Cela fait plus de sept mois que son transfert a été annoncé et nous allons enfin voir les fruits de ce mercato. Après avoir quitté TF1, Jarry débarque sur France 2 pour animer Le Big Show, à voir en prime time sur la chaîne publique le samedi 11 juin. Au programme : happenings, sketchs et surprises pour le public, notamment grâce aux célébrités Laëtitia Milot et Amir.

M6 se laisse le temps de la réflexion. Dans un tweet publié ce lundi, Julien Courbet a annoncé que le programme Appel à témoins, qu’il coanime avec Nathalie Renoux, ne serait pas de retour à l’antenne tout de suite. « L’émission ne reviendra pas dans sa forme actuelle mais une réflexion et un travail sont en cours avec les équipes pour faire évoluer le format », a confié le présentateur. Pour rappel, le lancement avait attiré 2,6 millions de personnes contre 1,85 million pour le dernier numéro en janvier.

Si on ne sait pas encore quand reviendra Appel à témoins, on est certain de ne jamais voir le concert événement de Buckingham Palace pour fêter le jubilé de la reine Elisabeth II sur M6. Pourtant, la chaîne avait annoncé dans un premier temps qu’elle retransmettrait ce show avec Alicia Keys et Elton John, entre autres, le samedi 4 juin. Mais « en raison d’informations tardives concernant la production », il faudra finalement se brancher sur Paris Première pour suivre tout ça en direct. Sur M6, le public pourra retrouver un certain Julien Courbet pour un nouveau numéro du magazine Arnaques.