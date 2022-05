Le 21 juin prochain, le concert de la Fête de la musique de France Télévisions aura lieu sur l’esplanade de l’Europe, à Antigone, à Montpellier (Hérault). Ce n’est pas la première fois qu’il est organisé dans la capitale héraultaise. En 2014, déjà, Patrick Sébastien et Aïda Touihri avaient enflammé la place de la Comédie.

Le concert, qui devrait durer plus de trois heures, en prime, sur France 2, sera accessible gratuitement, en retirant un billet numérique, sur une plate-forme en ligne (qui n’a pas encore été ouverte). « Sans masque, sans jauge, sans pass », se réjouit Michaël Delafosse (PS), le maire et président de la métropole de Montpellier.

« 40 ans de tubes »

L’événement sera animé, en direct, par Garou et Laury Thilleman, et accueillera notamment Bigflo et Oli, Nolween Leroy, Marc Lavoine, Kungs, Ofenbach, Claudio Capeo ou Dadju. Pour les 40 ans de la Fête de la musique, le concert, scénographié par le chorégraphe Kamel Ouali, célébrera « 40 ans de tubes », avec 112 chansons, confie Alexandra Redde-Amiel, la directrice des divertissements de France Télévisions. Il y aura des golds, des tubes du moment « et des talents de demain », détaille-t-elle.

L’été dernier, France Télévisions avait déjà posé ses caméras sur l’esplanade du Peyrou, à Montpellier, pour une série de concerts, diffusés sur Culture Box.