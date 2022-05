Michel Drucker passe sur France 3 à la rentrée prochaine

« Je déménage. » Figure historique de France 2, Michel Drucker, passera sur France 3 à la rentrée, où il animera une émission dominicale, a-t-il annoncé dans une interview publiée mardi dans Le Parisien. « France 3​ fait partie de mon ADN. J’en serai la nouvelle incarnation avec Cyril Féraud », déclare Michel Drucker, présent sur le petit écran depuis près de 60 ans dont 36 sur la deuxième chaîne publique.

Un « Vivement dimanche » tourné vers la province

Début septembre, peu avant ses 80 ans, le présentateur lancera une nouvelle formule de son émission dominicale Vivement dimanche dès 13h30, précise Le Parisien. Celle-ci, « plus ancrée vers la province », continuera de mettre en avant les talents nouveaux et confirmés de l’humour français mais aussi des « acteurs des séries maison qui se tournent à Montpellier et dans toute la France », décrit le présentateur vedette du service public. Une fois par mois, l’animateur rendra hommage « à ceux qui sont encore dans le coeur des Français », tel que Bourvil, auquel sera dédiée une émission spéciale présentée par ses enfants.

Michel Drucker s’était absenté des écrans en 2020, après une lourde opération du coeur, pour finalement revenir fin mars 2021, soit moins d’un an après, aux manettes de Vivement dimanche. L’animateur, qui a débuté comme journaliste sportif, affirme également que la direction de France Télévisions souhaite qu’il participe à la couverture des JO 2024, « étant le rescapé des Jeux olympiques de Tokyo 1964 ».