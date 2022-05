Après 14 saisons consécutives et 772 épisodes, France 4 avait décidé, l’année dernière, de stopper la diffusion de l’émission Une saison au zoo tournée au zoo de La Flèche (Sarthe). Le programme, lancé en 2014, attirait en moyenne 450.000 spectateurs chaque soir, parmi lesquels de nombreux fans. Ceux-ci peuvent toutefois se réjouir puisqu’Une saison au zoo va effectuer son grand retour dès ce mardi 24 mai. Non pas à la télévision mais sur Youtube et Youtube Kids.

Le concept ne change pas : faire découvrir les coulisses d’un parc animalier en filmant le quotidien des soigneurs au contact des girafes, singes, loutres, félins… Le format, en revanche, sera raccourci pour coller davantage aux habitudes du Web et permettre une diffusion plus proche du moment du tournage. De 25 minutes auparavant, l’épisode passera ainsi à 15 minutes maximum. La saison comportera également un peu moins d’épisodes : 25 contre 56 précédemment.

Financé cette fois par le zoo de La Flèche

Quant au décor qui a fait le succès de l’émission, ce sera toujours celui du zoo de La Flèche. Conscient de sa célébrité grandissante qui se vérifie sur le nombre d’entrées annuelles, le parc sarthois a choisi de financer lui-même la nouvelle saison, toujours réalisée par l’équipe de Banijay Productions.

« Nous gardons l’ADN du programme : la même ligne éditoriale, les mêmes soigneurs, le même quotidien, explique Céline Talineau, directrice du zoo de La Flèche. Le succès à l’antenne et sur le digital nous a permis de faire vivre notre mission en tant que parc zoologique : mieux connaître pour mieux protéger. Nous sommes ravis de poursuivre pour cette nouvelle saison. »

« Nous sommes très honorés de continuer l’aventure avec les équipes du zoo de la Flèche avec qui nous avons tissé un lien étroit…. C’est important pour nous de pouvoir proposer au public les évolutions du parc et leur donner des nouvelles de ses pensionnaires », réagit Florence Fayard, la directrice de Banijay Productions.

Le zoo de La Flèche abrite 1.500 animaux sur 14 hectares. Il comptabilisait, avant la crise sanitaire, environ 400.000 visiteurs annuels.