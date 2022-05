Eurovision 2022 EN DIRECT : L’Ukraine forcément gagnante, la France bien placée ? Suivez la finale avec nous…

C’est le grand soir chers minutos ! Un an après la sublime deuxième place de Barbara Pravi, il est l’heure d’assister à la finale de l’édition 2022 de l’Eurovision. Nous sommes représentés par le groupe Alvan et Ahez et leur chanson Fulenn, interprétée en breton. Est-ce qu’ils iront décrocher la victoire ? Ce sera peut-être difficile face au groupe ukrainien Kalush Orchestra que tout le monde attend en raison de la situation géopolitique. Mais d’autres concurrents pourraient aussi l’emporter. Rien n’est joué alors restez branchés avec nous, on va suivre la plus longue soirée de la télé ensemble !