Il ne donnera pas de la voix ce soir. Nikos Aliagas, animateur de The Voice depuis une décennie, manquera le rendez-vous de la demi-finale en direct ce samedi. Dans un communiqué, TF1 annonce que le visage emblématique du concours de chant est « souffrant » et qu’il ne peut pas être présent sur le plateau. En revanche, « il sera de retour la semaine prochaine pour la finale », assure la chaîne.

The Voice sans maître de cérémonie, ce n’est pas envisageable. TF1 a donc décidé de faire appel à Alessandra Sublet pour le remplacer au pied levé. Les fidèles de la chaîne ne seront pas dépaysés puisqu’ils ont passé leur vendredi soir avec elle lors de la finale de Mask Singer. Mais bientôt, tout cela sera terminé puisque l’animatrice a annoncé le mois dernier qu’elle préférait se consacrer à sa carrière de comédienne.

Des nouvelles règles pour la demi-finale

Que les fans d’Alessandra Sublet soient rassurés, ce n’est pas la dernière fois que la présentatrice prendra les rênes d’un prime cette saison. Le 3 juin prochain, elle sera aux commandes d’un numéro inédit du Grand Concours des animateurs.

Ce samedi soir, les dix chanteurs encore en lice dans The Voice tenteront de décrocher leur ticket pour la finale. Les règles ont d’ailleurs évolué cette année : à la fin de la soirée, chacun des coachs gardera un seul de ses candidats, désigné par les votes du public. La semaine prochaine, on retrouvera donc un talent dans l’équipe de Florent Pagny ainsi que dans celles d’Amel Bent, de Vianney et de Marc Lavoine. Surprise : un cinquième talent, repêché par Nolwenn Leroy, les rejoindra ! Les cinq finalistes se disputeront le titre ultime de « plus belle voix de France » en direct la semaine prochaine.