C'est le jour-J pour le spectacle musical le plus suivi de l'année en Europe ! La finale de l'Eurovision 2022 se déroulera sur la scène du Pala Alpitour de Turin (Italie). Voici l'essentiel à savoir pour profiter au mieux de l'événement.

Où regarder la finale ?

Le show sera retransmis sur France 2, en direct, dès 21h. Laurence Boccolini et Stéphane Bern assureront les commentaires. Si vous ne pouvez pas être devant votre téléviseur, pas de panique, vous pourrez le suivre sur votre téléphone via la chaîne YouTube officielle de l'Eurovision. Et puis, vous pouvez aussi bien sûr compter sur 20 Minutes pour vous faire vivre en live la compétition.

Qui représente la France ?

Le quatuor breton Alvan et Ahez défendra les chances tricolores avec Fulenn, une chanson en breton, mêlant des sonorités électro au chant traditionnel. La scénographie est l'une des plus impressionnantes de la soirée : du feu, de la fumée, une lumière verte baignant le plateau dans une ambiance mystique... Préparez-vous à un grand spectacle.

Quand chantera la France ?

Les Français seront les sixièmes à passer sur scène, aux alentours de 21h37 (heure donnée à titre indicatif). Ils seront précédés du chanteur suisse et les Norvégiens leur succèderont.

Qui sont les favoris ?

Cette année, les Ukrainiens de Kalush Orchestra sont donnés comme les grandissimes favoris avec leur chanson Stefania. Ils seront sur scène vers 22h06. Il faudra aussi garder un oeil sur le duo italien, Mahmood et Blanco, qui chanteront à domicile aux alentours de 21h54, juste avant l'Espagnole Chanel et sa chorégraphie de feu. La Suédoise Cornelia Jakobs est quant à elle attendue vers 22h43 avec sa ballade Hold Me Closer. Le favori de l'auteur de ces lignes, le Britannique Sam Ryder, fera son apparition à 22h56. Et la Serbe Konstrakta pourrait créer la surprise vers 23h06. Nos lecteurs et lectrices belges pourront voir leur représentant, Jérémie Makiese, chanter Miss You à 22h24.

L'ordre de passage :

Voici l'ordre dans lequel les artistes passeront sur scène. Le groupe We Are Domi, de la République Tchèque, ouvriront le bal vers 21h16... Vous pouvez télécharger une feuille pour noter vos commentaires et attribuer vos notes par ici.



01. République tchèque

02. Roumanie

03. Portugal

04. Finlande

05. Suisse

06. France

07. Norvège

08. Arménie

09. Italie

10. Espagne

11. Pays-Bas

12. Ukraine

13. Allemagne

14. Lituanie

15. Azerbaïdjan

16. Belgique

17. Grèce

18. Islande

19. Moldavie

20. Suède

21. Australie

22. Royaume-Uni

23. Pologne

24. Serbie

25. Estonie

Comment voter ?

Depuis la France, vous pourrez voter pour votre chouchou en envoyant le numéro de son ordre de passage (par exemple : 03 pour soutenir le Portugal ; 18 pour soutenir l'Islande) par SMS au 73003 (0.99 euro par SMS). Les votes sont limités à 20 SMS par appareil. On vous rappelle que vous ne pouvez pas voter pour la France depuis la France.