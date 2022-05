On savait que la personnalité cachée derrière le costume du cerf était à l’opposé de ce que représente ce personnage. Black M, Keen’V, Anthony Kavanagh, qui pouvait bien autant mettre le feu au plateau de Mask Singer ? Lors du quart de finale, tous les enquêteurs avaient enfin accordé leurs violons. Selon eux, c’est Laurent Ournac qui crachait de la fumée derrière son masque. Alors, verdict ? Ce vendredi, au terme de la finale du concours de TF1, c’est bien le comédien de Camping Paradis que les téléspectateurs ont découvert.

Tout au long de la compétition, Laurent Ournac a impressionné grâce à ses capacités vocales qu’on ne lui soupçonnait pas. Ce fut encore le cas ce soir lors de sa performance sur Allumer le feu et de son duo avec Larusso, la gagnante de la précédente édition, avec qui il s’est attaqué à Chandelier de Sia, rien que ça ! Malgré cela, il a terminé à la troisième place de la saison.

« Je suis ravi de vous rencontrer dans ces circonstances, ravi de vous avoir un petit peu baladé et bravo parce qu’effectivement, Kev a très vite eu la bonne intuition, a lancé Laurent Ournac au moment de son démasquage. Être avec vous était une expérience de dingue. J’adore chanter. Regarder les gens dans les yeux et chanter comme le font les vrais chanteurs, ça me terrorise. Donc de chanter avec un masque, c’était une bonne idée. »

Les indices autour du cerf décryptés

Parmi les indices dévoilés au fil des primes, on pouvait apercevoir Robin des bois car Laurent Ournac a doublé la voix du personnage de Frère Tuck dans le film sorti en 2010 avec Russell Crowe. Lors de l’une de ses prestations, un drapeau LGBT, des boules de pétanques et un piment se sont incrustés dans le décor. Le comédien de TF1 est la star de Camping Paradis (un endroit où l’on joue souvent aux boules), et a été à l’affiche des pièces Le gai mariage et Du piment dans le caviar.

Plusieurs références ont également été faites autour de sa participation à Mon incroyable fiancé, l’émission qui l’a révélé au grand public il y a plus de quinze ans. On comprenait alors que le cerf était « un vrai prince charmant ou presque » et qu’on ne l’avait pas connu au départ « sous sa véritable identité ». Évidemment, il y incarnait le rôle de Laurent Fortin, un homme loin d’être le gendre idéal.

Un dernier indice dont il était facile de découvrir la signification pour la route ? Lors de la saison, le cerf indiquait qu’il avait « un ange gardien » au-dessus de lui. Les fidèles de TF1 auront reconnu le clin d’œil aux deux épisodes du crossover entre Camping Paradis et Joséphine Ange Gardien. Grâce à son expérience, Laurent Ournac va-t-il convaincre Mimie Mathy de participer à la quatrième saison de Mask Singer ?