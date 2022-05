Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour pour la nouvelle saison de Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne mise plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

A quelques semaines de la grande finale, il y a du « level » comme disent les jeunes (c’est faux, ils ne disent plus ça). La première épreuve consistait à vendre du rêve à Rasmus Munk, chef du meilleur restaurant d’Europe qui peut se vanter d’avoir obtenu deux étoiles à 28 ans. Le jeune Danois voulait un plat choc qui provoque des émotions tout en défendant une cause, on ne peut pas dire qu’il a été déçu du voyage…

Dans un deuxième temps, Dominique Crenn, première cheffe à avoir obtenu trois étoiles aux États-Unis, a jugé sur les candidats sur le thème des coquillages. Une assiette « délicieuse », une autre avec une « balance magnifique » ou carrément « merci pour le voyage », la Française n’a pas tari d’éloge face aux propositions des concurrents. Mais deux d’entre eux n’ont pas pu échapper à la dernière chance. De qui s’agit-il ? La réponse est à découvrir en vidéo dans le débrief de ce treizième épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !