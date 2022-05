Souvenez-vous. Il y a deux ans, la France vibrait chaque semaine au rythme de Koh-Lanta, qui enregistrait des records d’audiences. Certes, on n’avait pas grand-chose d’autre à faire à l’époque, confinés chez nous durant tout le printemps… Mais en comparaison, la saison actuelle semble bien pâlotte.

Côté audiences, mardi soir, le jeu a rassemblé 3,6 millions de fidèles (16,6 % du public) en première partie de soirée, et 3,2 (19,7 %) en deuxième, rapporte Le Parisien. La semaine dernière, il avait attiré 3,8 millions de téléspectateurs (17,6 %) puis 3,2 millions (19,7 %) en seconde partie de soirée. Des audiences raisonnables mais pas extraordinaires non plus. Mais cette saison n’est pas hyper folichonne, non ?

Après une première phase de jeu très très calme et avec beaucoup trop de candidats, on s’attendait à une réunification plus intéressante, avec son lot de rebondissements. Mais les semaines s’enchaînent et la monotonie demeure, ainsi que des épisodes plus que prévisibles. Sans grandes surprises, les « forts » (les anciens rouges) éliminent un à un leurs adversaires, qui malgré leur bonne volonté ne peuvent pas y faire grand-chose. Sans oublier une domination quasi absolue des épreuves par les mêmes candidats, avec en tête François qui survole les jeux et n’en semble pas peu fier. Mais où se cache le suspense du coup ? Vous aussi avez l’impression de regarder le même épisode chaque semaine ?

Vous êtes fan de Koh-Lanta et pourtant cette saison n’arrive pas à vous accrocher ? Que reprochez-vous à cette édition ? Un totem maudit pas assez maudit ? Une mécanique de jeu trop huilée et prévisible ? Des candidats très (trop) sportifs aux profils similaires ? Vous vous ennuyez cette année et avez besoin de le verbaliser ? Dites-nous tout dans le formulaire ci-dessous !