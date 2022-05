Ce n’est pas la première fois qu’il partait sur une île déserte, mais jamais il n’y était allé avec une oreillette. A partir de ce lundi, le public de W9 retrouvera Laurent Maistret à la tête de la nouvelle saison des Apprentis aventuriers, la cinquième du nom, dès 18h50. L’ancien vainqueur de Koh-Lanta prend la relève d’un autre candidat emblématique de l’émission de TF1, Moundir, pour encadrer la téléréalité et ses quatorze participants.

Lorsqu’il a été approché par la production pour devenir le maître du jeu, le pro de la survie n’a pas dit oui immédiatement. Avant de donner sa réponse, il a préféré peser le pour et le contre et passer quelques coups de fil. Une fois l’offre acceptée, l’animateur avait une préoccupation : ne pas passer pour un amateur. « J’ai pris des cours, j’ai travaillé mes textes, j’ai travaillé mon élocution, énumère-t-il auprès de 20 Minutes. Je ne l’ai pas fait pour passer à la télé et être connu mais pour vivre une nouvelle expérience ».

Une aventure annulée il y a deux ans

Avant de partir au cœur de la nature hostile du sud de la Thaïlande, Laurent Maistret s’est rendu compte qu’il avait beaucoup de texte à apprendre, tout en assimilant le fonctionnement du jeu et des éliminations. « Je partais vraiment dans l’inconnu », relate-t-il.

Vraiment ? L’aventurier avait pourtant déjà eu le droit à un avant-goût de cette cinquième édition en mars 2020, annulée en raison d’une certaine pandémie. « C’était un petit aperçu mais ça m’a beaucoup servi, se remémore-t-il. J’ai vu la façon dont certains candidats s’étaient préparés, j’ai vu qu’ils avaient la niaque. Ils voulaient m’impressionner, je le sentais à travers leurs regards et ça m’a beaucoup plu. »

« Il y en a qui m’ont vraiment surpris »

Cette saison voit s’affronter Jessica et Thibault, Nicolo et Viriginie, Océane et Christopher, Marine et Adrien, Paga et Giuseppa, Kelegh et Marwa, ainsi que Simon et Adixia. Des profils que l’on imagine plus se dorer la pilule au soleil plutôt qu’à compter les grains de riz restants. Et pourtant… « Certains avaient un calme olympien, ils ne s’énervaient pas. D’autres s’insultaient et ils étaient amis le lendemain. Mais dans les épreuves, ils se sont défoncés. Certains se sont fait mal, ils se sont blessés. Il y en a qui m’ont vraiment surpris », explique Laurent Maistret qui ajoute tout de même que « certains étaient au bout du rouleau ».

L’ancien aventurier ne les a pas bordés et ne leur a pas octroyé de délicat massage. En revanche, il a parfois dû trouver les mots pour les motiver en leur faisant part de ses précédentes expériences, lui qui a accumulé 101 jours de survie et a perdu une quarantaine de kilos en trois saisons de Koh-Lanta. « Je les prenais souvent à part, je leur racontais des choses que j’avais vécues, je leur donnais des conseils pour se surpasser et ils l’ont compris. » Ses mots ont-ils suffi à éviter les départs volontaires ? Tout ce que l’on sait pour le moment, c’est que certains des apprentis aventuriers ont eu envie de sonner la cloche, synonyme d’abandon.