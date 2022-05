Dix demi-finalistes pour cinq places en finale. Comme l’explique TF1 dans un communiqué de presse ce lundi, la demi-finale de The Voice diffusée samedi prochain réservera son lot de nouveautés. Après les différentes prestations, les téléspectateurs choisiront un finaliste par équipe parmi tous les candidats de Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine. Et ce n’est pas fini.

« Grande nouveauté cette année : Nolwenn Leroy prolonge sa mission puisqu’elle aura le pouvoir de sauver un cinquième talent parmi les 6 non qualifiés. Il deviendra alors le finaliste de la team Nolwenn Leroy », est-il précisé dans le communiqué. Ils seront donc cinq à prétendre au titre de grand vainqueur de The Voice.

Les coachs et les candidats réunis sur scène

Enfin, pour la première fois depuis le lancement de cette saison, les candidats chanteront lors de la soirée avec leur coach respectif. A ce stade de la compétition, l’équipe d’Amel Bent est constituée de Mary Milton, Doryan Ben et Vike. Florent Pagny accompagne Nour et Lou Dassi, Marc Lavoine Loris et Caroline Costa. L’équipe de Vianney compte quant à elle Louise, Pauline et Mister Mat.