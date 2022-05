Ce n’est désormais plus une rumeur. La Star Academy, émission culte du début des années 2000, fera bel et bien son retour sur TF1. « Orchestrée par Nikos Aliagas, la plus célèbre académie musicale de France accueillera prochainement une nouvelle promotion », a annoncé ce mercredi la chaîne dans un communiqué de presse. La veille, une courte annonce avait été diffusée lors d’une pause publicitaire pendant la diffusion de Koh-Lanta.

Au programme ? « Chant, danse, théâtre… Afin de devenir des artistes complets, cette école de l’excellence proposera aux académiciens passionnés et talentueux de suivre une formation intensive entourés des meilleurs professeurs », est-il expliqué. Le casting pour y participer est par ailleurs désormais lancé (inscriptions par ici).

Le retour du célèbre château ?

Selon Le Parisien, cette nouvelle saison pourrait être diffusée à l’automne et devrait de nouveau prendre place au château de Dammarie-les-Lys, le même qu’à l’époque. A noter que ce même château apparaît en effet dans la vidéo dévoilée par TF1 mardi soir. De nombreux mystères planent encore sur la nouvelle formule de l’émission. A commencer par l’équipe de professeurs. « Le renouvellement sera total », affirme de son côté l’article du quotidien. De même, on ne sait pas encore si le format quotidien sera lui aussi de retour, ni sur quelle chaîne.

A l’automne dernier, la Star Academy avait soufflé sa 20e bougie. A l’occasion, la chaîne avait rassemblé plusieurs candidats d’anciennes promos pour se remémorer le bon vieux temps.