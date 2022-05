Un réveil morose pour Thierry Ardisson ? Lundi soir, France 3 diffusait le tout premier numéro d'Hôtel du temps, une émission dans laquelle l’animateur utilise la technologie des deepfakes pour ressusciter des stars disparues. Et comme l’explique Puremédias, les chiffres n’ont pas été au rendez-vous. A la quatrième place des audiences, Hôtel du temps a ainsi attiré 1,40 million de curieux, soit 6,8 % de part de marché.

« Je serai soit une merde, soit roi du monde »

Or, comme le rapportait Francetvinfo.fr lundi, Thierry Ardisson s’était fixé un score un poil plus élevé. « La case [moyenne d’audiences] sur France 3 est à 7 %. Si on fait dix, on est roi du monde. Si on fait douze, on est demi-Dieu. Je vous dirai demain matin. Demain matin, à l’heure qu’il est, je serai soit une merde, soit roi du monde, soit demi-Dieu », déclarait l’animateur.

En tête des audiences, les spectateurs ont préféré les deux épisodes de Meurtres au paradis sur France 2 (dont un inédit), qui ont rassemblé 3,24 millions de fidèles, soit 16,1 % de part de marché. Ensuite on retrouve le téléfilm Handigang sur TF1 (3,2 millions de téléspectateurs), puis Mariés au premier regard sur M6 (2,7 millions).