Il y a eu des duels au sommet, du suspense, des déceptions et des explosions de joie… Les « super cross battles » de la saison 11 de The Voice ont tenu toutes leurs promesses samedi, sur TF1. L’enjeu était de taille car il s’agissait de décrocher l’un des dix tickets pour la demi-finale du télécrochet, qui sera retransmise en direct le 14 mai. Comme lors des « cross battles », les coachs ont fait s’affronter leurs talents, qui ont été départagés par le public présent dans le studio, mais cette fois-ci, aucun repêchage n’était possible.

Les qualifiés sont :

- Dans l’équipe d’Amel Bent : Mary Milton, Doryan et Vike.

- Dans l’équipe de Marc Lavoine : Loris et Caroline Costa.

- Dans l’équipe de Florent Pagny : Nour et Lou Dassi.

- Dans l’équipe de Vianney : Louise, Pauline et Mister Mat.

Florent Pagny, qui abordait les « super cross battles », avec sept candidates et candidates, a donc dû se séparer de Jade, Kévin Yven, Charles Kaylan, Jean Palau et Sonia. Vianney a dit au revoir à Gautier et Amel Bent à Léna Maire, Lleeroy et Mattéo. Marc Lavoine, lui, a laissé partir à son grand regret deux de ses chouchous : Clément et Ofé.