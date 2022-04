Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube !

Peut-être ne vous en souvenez-vous déjà plus, mais le second tour de l’élection présidentielle, ce n’était qu’il y a une semaine tout juste. A l’heure d’annoncer la victoire d’Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, 26 millions de téléspectateurs étaient scotchés devant leur poste pour suivre les résultats en direct. La palme d’or revient à TF1 qui, à elle seule, a attiré 10,40 millions de personnes au moment fatidique. A la deuxième place, on retrouve France 2 avec 8,48 millions de Français. Les autres chaînes sont loin derrière, à commencer par M6 (2,13 millions) et BFMTV (1,67 million), rapporte Le Parisien.

Il est souvent intéressant de traîner du côté des appels à casting des chaînes de télé puisqu’on y apprend quels sont les projets sur lesquels elles travaillent. Après un petit tour sur le site de M6, on peut voir qu’une nouvelle saison de Top Chef pourrait voir le jour puisque le casting pour la quatorzième saison du concours culinaire a été lancé. Si vous êtes intéressé, préparez-vous à répondre aux questions suivantes : Que représente la cuisine pour vous ? Quels sont vos chefs de référence ? Dans quelle brigade choisiriez-vous d’aller ? Un vrai entretien d’embauche !

Toutes les bonnes choses ont une fin et tous les maestros de N’oubliez pas les paroles finissent par quitter l’émission. Cela a été le cas de Kristofer ce mardi qui a fait ses adieux à Nagui après 39 victoires et 309.000 euros de gain, rien que ça. Mais encore plus fort, son parcours dans le programme lui vaut désormais le titre de septième plus grand maestro du jeu.

Hello hello les amis ✨

Hier était la fin de cette superbe expérience, vous pouvez revivre mon départ en regardant cette vidéo! La tribu de Dana a eu raison de moi 😅 mais Caroline mérite totalement ce qui lui arrive, l’histoire est belle, 1000 merci ! pic.twitter.com/s6l9rhjFxA — kristofer Noplp (@Kristofernoplp) April 27, 2022

C’est sur For me formidable de Charles Aznavour que la challengeuse a détrôné le champion, ce qui n’a pas empêché le candidat de repartir avec un large sourire aux lèvres et d’adresser des tonnes de remerciements à tout un tas de personnes. « Merci à toi aussi parce que ça a été incroyable, vraiment », a-t-il adressé à Nagui avant de le prendre dans ses bras. Kristofer sera à retrouver dans la prochaine salve des masters de N’oubliez pas les paroles.

Le monde impitoyable de la télévision, ce sont donc des champions qui font leurs valises et aussi des programmes qui s’arrêtent. C’est ce qu’il va se passer pour C Jamy, le magazine présenté par Jamy Gourmaud diffusé en quotidienne à 16h55 sur France 5. « C’est une décision de la chaîne qui n’a rien à voir avec la qualité et le succès de l’émission », a annoncé le coproducteur de l’émission Gaël Leiblang à nos confrères de Puremédias.

Vous n’avez pas encore tout à fait eu votre dose de mauvaises nouvelles ? Alors enchaînons avec une autre annulation, du côté de la fiction cette fois-ci. En novembre dernier, TF1 lançait Rebecca, un thriller porté par Anne Marivin. Elle y incarnait une policière de retour dans son service six ans après la lourde traque d’un tueur en série pour échapper à la dépression. « Il n’y aura pas de suite, a révélé l’actrice à Télé 7 Jours. Je suis très fière de Rebecca, j’ai adoré cette expérience, mais je pense qu’ils se sont rendu compte que ce n’était pas vraiment pour leur public. Rebecca était trop noire pour eux. Et s’il y avait une suite, elle ne serait pas plus ensoleillée ».

On vous rassure, il n’y a pas que des fictions qui prennent fin sur TF1. La preuve avec Camping Paradis qui ouvre de nouveau ses portes pour une session de tournage. Cette semaine, la région de Martigues a donc vu des caméras se poser sur son sol en compagnie de Laurent Ournac, comme d’habitude, mais aussi d’un petit nouveau, Issa Doumbia, le temps d’un épisode.