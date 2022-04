Les marais salants n’auront bientôt plus aucun secret pour lui. Ce vendredi, un nouveau visage a rejoint la liste des personnages de la série Ici Tout Commence. Nommé Tony, il est incarné par Kévin Dias, connu du public de TF1 pour avoir joué dans Sam et connu de celui de Netflix pour avoir incarné le rôle de Benoît, le musicien amoureux de Mindy, dans Emily in Paris.

« Avec sa gueule de baroudeur, Tony est quelqu’un de positif et drôle, qui profite à fond de la vie. Il débarque à la Table des Rivière, où il propose ses services en tant que livreur. Très vite, il se lie d’amitié avec Gaëtan. Mais Tony n’est pas arrivé là par hasard… Car en réalité, il cherche à renouer avec une personne qui vit à l’institut », résume la chaîne dans un communiqué.

Encore un peu de patience, l’arrivée de Kévin Dias à l’antenne devrait se faire aux alentours de la mi-juin. Avant de découvrir ce nouveau personnage, Ici Tout Commence va clore l’intrigue consacrée à la boulimie d’Hortense et va surtout imposer une catastrophe à tout l’institut dès la semaine prochaine.