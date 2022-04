Sa voix emblématique a mis fin au suspens. Pour la deuxième fois cette saison, Mask Singer accueillait une star internationale. Après Teri Hatcher dans le costume de la coccinelle, un cow-boy étincelant est venu fouler la scène du cinquième épisode de l’émission de TF1. Les premiers indices révélaient que cette personnalité n’avait pas toujours été à l’aise avec son physique, que l’amour était « divin » pour elle et qu’on lui avait collé l’étiquette de sex-symbol.

Les noms de Robbie Williams, Hugh Grant, Jim Carrey, James Blunt ou encore Ed Sheeran ont été donnés par les enquêteurs. Anggun, elle, a choisi de miser sur Seal et son pronostic s’est révélé être le bon ! Au moment où le chanteur a interprété les premières notes de With or without you de U2, plus aucun doute n’était possible.

Un artiste qui connaît bien Mask Singer

Parmi les indices dévoilés dans le magnéto en amont de sa prestation, on pouvait apercevoir une perruque rousse, un clin d’œil à son duo avec Mylène Farmer. « Avoir travaillé avec Mylène est l’un de mes meilleurs souvenirs de France. J’ai un grand respect pour l’artiste qu’elle est. La chanson Les mots, qui est très populaire en France, m’a présenté à un tout un nouveau public donc j’ai de très bons souvenirs de cette période », a confié le chanteur après la révélation de son visage.

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que Seal participe à Mask Singer. Lors de la deuxième saison de la version américaine, diffusée en 2019 outre-atlantique, le chanteur se cachait sous le costume du léopard. Il était alors arrivé à la quatrième place de cette édition remportée par Wayne Brady.