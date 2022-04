C’était la voix de Mika… Mais ce n’était pas Mika. Ce vendredi, TF1 proposait un nouveau numéro de Mask Singer. Au terme de cet épisode, la banane, le papillon, le cerf et l’arbre se sont qualifiés pour la demi-finale prévue la semaine prochaine. C’est donc la personnalité cachée en dessous du costume du croco qui a été démasquée en fin d’émission et il faut bien reconnaître que la surprise était de taille puisqu’il s’agissait de… Marc-Antoine Le Bret.

Les enquêteurs (et le public) ont eu bien du mal à reconnaître Marc-Antoine Le Bret, déjà parce qu’il est imitateur, mais surtout parce que c’était déjà lui qui s’était glissé derrière le déguisement de la tigresse, éliminée au deuxième épisode. Lors de ce prime-là, il avait emprunté la voix de Chantal Ladesou, plus que reconnaissable, et le jury avait crié au génie.

Des indices qui ne collent pas

Il était évident que quelque chose clochait depuis le début avec le costume du crocodile. Anggun avait déjà repéré qu’il s’agissait de la voix de Mika, à raison puisque l’imitateur cherchait à prendre la même voix que le chanteur. Pourtant, les indices dévoilés au fil des émissions ne correspondaient pas à la star de The Voice.

Il avait indiqué qu’il avait déjà croisé tous les enquêteurs (oui, trois semaines auparavant dans cette même émission), que son outil de travail était sa voix et qu’on l’avait vu à la télévision sur des chaînes différentes et entendu à la radio sur des ondes différentes, souvent en charmante compagnie. Cela faisait référence à Elodie Gossuin, Miss France 2001, avec qui il travaille chaque jour sur RFM.