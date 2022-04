Jeudi soir, France 2 diffusait un numéro de Complément d’enquête consacré à Patrick Poivre d'Arvor, accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles et de viols. Parmi les témoignages de l’émission (à revoir par ici), celui de Frédérique Lantieri. L'ex-présentatrice de Faites entrer l'accusé y évoque sa rencontre avec l’ancienne figure du 20 heures. Elle l’a croisé une première fois en 1980 lors d’un stage sur Antenne 2 (aujourd'hui France 2). PPDA était alors le présentateur du journal de la chaîne publique.

« J’arrive et PPDA me voit tout de suite, raconte-t-elle. Il m’a pris sous son aile pendant ces deux jours. J’avais 20 ans. C’était très flatteur. Il a dû m’emmener partout avec lui. Je crois même qu’on a déjeuné ensemble. Il s’est vraiment occupé de moi. Il doit me draguer un peu, mais il n’a pas de gestes déplacés. Il me fait des compliments. »

« Quelques jours ou quelques semaines plus tard, j’ai dû recevoir une ou deux lettres, un ou deux coups de fil de PPDA me faisant des avances un peu plus prononcées. J’ai décliné très simplement et ça s’est arrêté là », poursuit-elle. Mais ce n’est pas le point final de l’histoire.

« Qu’est-ce qu’elle fout là, celle-là ? »

Quelques mois plus tard, Frédérique Lantieri recroise le chemin du journaliste, lors d’un stage au Quotidien de Paris cette fois-ci. Elle doit assister au tournage d’une émission politique tournée sur le même plateau que celui du présentateur. « Il y avait des ministres dans mon souvenir, des hommes politiques, tout le gratin du journalisme politique de l’époque. Ils sont tous là. Moi, je suis une petite. J’ai 20 ans. J’ouvre grand mes yeux et mes oreilles et je n’en perds pas une miette », se souvient-elle.

Et de poursuivre : « On attend que PPDA ait terminé le journal, parce que l’émission se déroule exactement sur le même plateau. Il termine. Il sort tel un roi, telle une star, il connaît un peu tout le monde. Il va pour dire bonjour. D’un seul coup, il me voit. Très fort devant tout le monde, il dit à mon rédacteur en chef : "Qu’est-ce qu’elle fout là, celle-là ? Vous l’avez prise ? Nous, on n’a pas voulu d’elle !". Tout le monde me regarde, dans mon souvenir. Moi, je ne sais pas quoi répondre ». « Pourquoi il a voulu vous humilier devant tout le monde ? », l’interroge le présentateur de Complément d’enquête. « Pour se venger. Parce que j’ai décliné son offre », répond Frédérique Lantieri.

Réalisé par Romain Verley, Manon Descoubès et Mikaël Bozo, ce Complément d'enquête a rassemblé 1,72 millions de téléspectateurs, soit 19,3% de part d'audiences. Comme le précise Puremédias, il s'agit d'un record historique en part de marché depuis la diffusion de l'émission le jeudi soir en 2011.

Au total, 17 plaintes ont été déposées à l’encontre de l’ancien présentateur du JT. De son côté, PPDA nie les accusations et a porté plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes.