Qui n’a jamais connu l’explosion de son école puis un terrible drame lors d’une fête au fil de son parcours scolaire ? Personne ? Pourtant, c’est ce que vont subir les personnages de la série Ici Tout Commence dès ce mercredi. Alors que tous les élèves seront plus beaux que jamais pour se déhancher sur la piste de leur bal de promo, un événement va les mettre en danger. Pour cette occasion, deux épisodes de la fiction quotidienne y seront consacrés sur TF1.

Trouver une occasion qui rassemble tout l’institut

« On voulait un événement fédérateur. C’est assez naturellement qu’on s’est dit qu’il fallait qu’il se passe une catastrophe », explique la productrice Sarah Farahmand à 20 Minutes. Dans une série chorale, la plupart des comédiens tournent quasiment au quotidien, qu’il s’agisse d’assurer un premier rôle ou de déclamer quelques lignes dans une intrigue secondaire. C’est la raison pour laquelle il fallait créer une occasion qui rassemble l’ensemble des promotions et du corps professoral au même endroit et au même moment.

« On s’est demandé quel événement pourrait réunir tout le monde en extérieur et c’est assez naturellement que l’idée d’un bal de promo est arrivée », se souvient la productrice. Entre le campus de l’institut, les typologies de ses personnages et les relations qu’ils peuvent entretenir avec leur hiérarchie, Ici Tout Commence mise déjà sur le côté fiction américaine. « On a tous vu des bals de promo dans mille séries, rapporte Sarah Farahmand. Dès qu’on a soumis l’idée, on a eu des références, des images en tête et ça a excité tout le monde. »

Une scène « très Grey’s Anatomy » à prévoir

Il y a une chose à laquelle il faut faire attention lorsqu’on mobilise toute sa série autour d’une seule intrigue : ne pas dénaturer la fiction que les fans apprécient. Pour éviter cela, la vie doit reprendre son cours le plus vite possible. « On a veillé à remettre de la cuisine dès la fin de la semaine », souligne Sarah Farahmand.

Ainsi, sous l’impulsion du directeur Emmanuel Teyssier, des élèves vont accepter de ne pas fermer les portes du Double A, le restaurant d’application de l’école. Théo, le chef, va se poser la question mais son père va l’encourager à avancer en lui assurant que c’est ce que feu Auguste Armand aurait voulu. D’ailleurs, on ose vous spoiler l’une des scènes à découvrir prochainement : les clients vont apprendre que les élèves n’ont pas fermé le restaurant alors qu’ils viennent de vivre une tragédie et que certains sont encore entre la vie et la mort, alors ils vont les applaudir. « C’est très Grey's Anatomy comme scène », concède Sarah Farahmand en riant.

Surtout, « il ne faut pas qu’on ait soudainement l’impression de voir une autre série », indique la productrice. Bien que cela ne risque pas d’arriver puisque ce sont toujours les mêmes visages qui interagissent dans les mêmes décors, l’essence qui anime les personnages, en l’occurrence avoir une passion qui les amènent à se dépasser et à avancer, doit aussi s’appliquer dans ces moments-là et rester intacte.

Un mois de préparation pour deux épisodes

La production de ce type d’intrigue nécessite évidemment plus de moyens que d’habitude. Le réalisateur, qui a normalement neuf jours de préparation pour dix épisodes, a eu le droit cette fois-ci à un mois pour deux épisodes. De son côté, l’équipe chargée des costumes et du maquillage n’a également pas compté ses heures puisqu’elle a dû préparer deux versions de chaque habit, l’un neuf et l’autre abîmé par la catastrophe.

Les comédiens, eux, ne changent pas leurs habitudes. Bien qu’il ait des scènes de panique à jouer, le travail n’est pas forcément rendu plus difficile par l’intensité des émotions à transmettre. « On a tous plus ou moins connu la peur dans la vie, témoigne Sabine Perraud alias Constance Teyssier dans la série. On la connaît en ce moment avec le Covid-19 et la guerre en Ukraine, on l’a connue avec les attentats. Quand on combine la peur, l’urgence d’aller chercher des secours et l’empathie, cela va donner l’impression de la bonne émotion ». Le public jugera sur pièces dès ce mercredi.