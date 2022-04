Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour pour la nouvelle saison de Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne mise plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

C’est l’une des stars de cette émission, elle avait manqué à tout le monde et elle a enfin fait son retour ce mercredi. Non on ne parle pas d’Hélène Darroze, remplacée une fois de plus par Pascal Barbot, mais de la boîte noire. Pour fêter ses dix ans, elle s’est parée d’un joli nœud rouge, de quelques feux d’artifice et a offert une surprise aux candidats. Sans les voir, il fallait deviner les ingrédients d’un dessert, et non pas d’un plat comme c’est la coutume.

Quatre candidats de la saison, eux, n’ont pas eu le droit de déguster l’assiette du chef qui les attendait dans la boîte noire. En revanche, Sébastien, Pascal, Wilfried et Thibaut ont pris le train direction Bordeaux pour se rendre dans le nouveau restaurant de Philippe Etchebest. Leur raviole au foie gras et aux champignons ingurgitée, les concurrents ont dû essayer de faire mieux pour épater le meilleur ouvrier de France.

Trois cuisiniers ont ensuite été envoyés en dernière chance. L’épreuve consistait à sublimer le maquereau mais nous, on a surtout retenu le retour d’Hélène Darroze en toute fin d’émission. Qui a-t-elle choisi de sanctionner ? La réponse est à découvrir en vidéo dans le débrief de ce onzième épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !