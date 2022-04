Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube !

Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Balthazar est plus que jamais une valeur sûre de TF1. La quatrième saison de la série s’est achevée la semaine dernière et il est désormais l’heure de faire le bilan. Grâce aux chiffres du replay, la fiction portée par Tomer Sisley et Constance Labbé a réuni en moyenne 6,4 millions de fidèles. On notera tout de même une baisse de 800.000 fans par rapport à la précédente saison, ce qui n’a évidemment pas empêché la chaîne de commander une cinquième saison.

La phrase du poste

Son nom est partout sur le Net. Après ses propos dans Touche pas à mon poste, où elle a notamment affirmé qu’elle aimerait bien avoir « une femme présidente de la République, une maman des Français, quelqu’un qui rassemble et qui protège avec une sensibilité de femme », Delphine Wespiser a déclenché une vague de cyberharcèlement à son encontre. Elle a d’ailleurs pris une décision : dorénavant, elle ne parlera plus de politique.

Son opinion aurait pu la desservir ailleurs que sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna. Dans quelques jours commence le tournage de la nouvelle saison de Fort Boyard dans laquelle elle incarne les personnages de Blanche et Rouge. Contactée par nos confrères de TV Mag, la production assure que « Delphine Wespiser sera bien présente dans la prochaine saison » et que « personne ne pouvait être écarté au motif de son soutien pour une personnalité politique ».

L’instant zapping

128 boulangeries, ça en fait des chaussons aux pommes et des baguettes à déguster. Ça n’a pas fait peur à Bruno Cormerais et Norbert Tarayre qui ont rendu, ce vendredi, leur verdict pour désigner La meilleure boulangerie de France. Au terme d’une finale opposant la Nouvelle-Aquitaine à la Bretagne sur le thème des Jeux olympiques 2024, ce sont Rémy et Mathieu, venus de Gironde, qui se sont imposés.

⚠️SPOILER⚠️

Découvez qui a gagné La Meilleure boulangerie de France cette année ! 👇

« On n’imaginait pas ça. En face de nous, il y avait d’autres très bons candidats. On se connaît super bien et c’est l’aboutissement d’années de complémentarité et on est super contents », ont déclaré les vainqueurs. Il faut maintenant qu’ils s’attendent à connaître une énorme affluence dans les semaines qui viennent.

Les infos « pop-corn »

Elle vous avait manqué ? Morgane Alvaro reprend du service ! Après l’énorme carton de sa première saison (11,5 millions de téléspectateurs, un score qu’on ne pensait plus voir à la télé), HPI est de retour sur TF1 à partir du jeudi 12 mai à 21h10. Vous n’en pouvez plus d’attendre ? Bonne nouvelle, les quatre premiers nouveaux épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur Salto.

On connaissait le village, le monument et même la ferme préférée des Français. Désormais, le livre s’ajoute à la pile de ces émissions organisées par France Télévisions. Ce lundi, le groupe a ouvert une grande consultation en ligne afin de déterminer quel était l’ouvrage qui avait bousculé la vie du public. Vous avez jusqu’au 18 mai pour participer puis, dans un deuxième temps, vous pourrez sélectionner votre livre favori parmi les 50 arrivés en tête des votes. Rendez-vous cet automne sur France 2 pour les résultats.

Le Marrakech du rire fête déjà ses dix ans. Le grand gala tenu par Jamel Debbouze aura lieu les 17 et 18 juin prochains au palais El Badi et sera retransmis un peu plus tard sur M6. Pour l’occasion, la chaîne a dévoilé une partie des artistes présents. Attendez-vous alors à voir notamment Kev Adams, Michaël Youn, Ahmed Sylla, Jarry, Jeff Panacloc, Maxime Gasteuil, Paul Mirabel et Fatsah Bouyahmed.