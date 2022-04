On prend les mêmes et on recommence. Deux semaines après le premier tour de l’élection présidentielle, les chaînes de télévision se mettent de nouveau en ordre de bataille pour révéler le nom du futur président ou de la future présidente de la République.

Pas de surprise, les journalistes seront les mêmes que lors de la première soirée électorale ce dimanche. Si vous ne comptez pas être branchés sur 20 Minutes toute la soirée (vous auriez tort), voici ce que va proposer le petit écran.

Pas de Visiteurs sur TF1

Sur TF1, n’espérez pas tomber sur Les Visiteurs à nouveau. Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau seront de retour pour commenter les résultats de l’élection, et ce toute la soirée. A partir de 18h30, les deux journalistes feront le point sur une première estimation de la participation. Puis, à 20 heures, Gabriel Attal, Jordan Bardella, Marion Maréchal, Rachida Dati, Clémentine Autain et Delphine Batho débattront.

Aux alentours de 21 heures suivront Daniel Cohn-Bendit, Robert Ménard, Luc Ferry et Sandrine Rousseau. Puis, trois quarts d’heure plus tard, ces invités laisseront place à Christophe Castaner, Sébastien Chenu, Guillaume Peltier, Nadine Morano et Adrien Quatennens. L’édition spéciale devrait s’achever à 23h30 environ.

Lapix et Delahousse de retour sur France 2

France 2 lancera son dispositif du second tour de l’élection avec cinq minutes d’avance par rapport à TF1, dès 18h25. Tout comme il y a deux semaines, Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse seront entourés de Nathalie Saint-Cricq, Jean-Baptiste Marteau et Johanna Ghiglia pour analyser les résultats, commentés également par des personnalités politiques en plateau. Vous aviez aimé le nouveau plateau installé dans le hall de France Télévisions ? Bonne nouvelle, il sera de retour !

France 3 dans neuf villes en régions

Du côté de France 3, la ligne éditoriale de la soirée sera bien évidemment tournée vers les régions. À partir de 19h25, Carole Gaessler et Francis Letellier prendront les commandes d’une édition spéciale du 19/20 national. Le rendez-vous d’information de la chaîne sera présent dans neuf villes emblématiques en régions : Marseille, Bordeaux, Hénin-Beaumont, Saint-Denis, Rennes, Strasbourg, Château-Chinon, Tulle et Montpellier.

Ça commence à 19h45 sur M6

Pas de changement pour M6 non plus par rapport à sa soirée électorale du premier tour. Nathalie Renoux sera de retour, toujours accompagnée du journaliste Olivier Bost de RTL et de Jean-Daniel Lévy de l’institut de sondage Harris Interactive, pour prendre le pouls des résultats dès 19h45 avant l’annonce officielle de 20 heures. Des reporters seront envoyés dans les quartiers généraux des candidats ainsi qu’auprès des Français pour capter leurs réactions.

Une association pour LCP-Assemblée nationale et Public Sénat

Sur le canal 13 de votre télé, LCP-Assemblée nationale et Public Sénat s’associent. À 19h30, Brigitte Boucher et Thomas Hugues commenteront les premiers chiffres de l’abstention puis feront l’annonce du nom du président de la République à 20 heures, en compagnie de plusieurs journalistes présents dans les QG de campagne de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron. De 21 heures à 22 heures, les soutiens politiques de deux candidats réagiront sur le plateau et en duplex.

BFMTV en édition spéciale toute la nuit

Les insomniaques pourront de nouveau se brancher sur BFMTV pendant la nuit de dimanche à lundi. La chaîne d’information lancera son édition spéciale dès 18 heures avec Apolline de Malherbe et Maxime Switek. Par ailleurs, un plateau délocalisé sur le lieu de célébration du vainqueur sera animé par Bruce Toussaint pour recueillir les témoignages sur place. À 22 heures, Jean-Baptiste Boursier prendra le relais jusqu’à 1 heure du matin pour poursuivre l’analyse des résultats. Ensuite, ce sont Fanny Wegscheider et Benjamin Dubois qui assureront la suite de cette édition spéciale jusqu’à 3 heures.

Laurence Ferrari solo à 20 heures sur CNews

Il y a deux semaines, CNews était victime d’un problème technique qui l’avait empêchée d’afficher les résultats complets à 20 heures pile. Il avait alors fallu attendre deux minutes pour qu’ils s’affichent, et deux minutes au moment le plus solennel d’une élection présidentielle, c’est beaucoup. Espérons pour Laurence Ferrari que les choses se passeront mieux pour elle dimanche puisqu’elle sera de nouveau à la tête d’une émission spéciale dès 19 heures. Sonia Mabrouk prendra sa place à partir de 22 heures et jusqu’à minuit.

Ruth Elkrief et Julien Arnaud sur LCI

L’édition de LCI commencera plus tôt que celle de sa grande sœur TF1. Ruth Elkrief et Julien Arnaud prendront en effet l’antenne dès 18 heures pile pour recevoir plusieurs invités politiques et analyser l’issue du scrutin en direct. Comme deux semaines auparavant, c’est le Suisse Darius Rochebin qui prendra la relève à partir de 23 heures. Seront notamment évoquées, avec les visages de la chaîne, les conséquences des résultats sur le mandat du président ou de la présidente.

Franceinfo à la télé et sur Twitch

Sur Franceinfo, Louis Laforge sera, lui aussi, de retour à l’antenne à partir de 18 heures en compagnie de journalistes présents partout en France et dans le monde afin de décrypter les enjeux et raconter les attentes des Français jusqu’à 22h30, heure à laquelle un numéro spécial des Informés démarrera. Petite particularité, le groupe public propose aussi une émission sur sa chaîne Twitch, en compagnie notamment de Clément Viktorovitch. Ce sera à suivre dès 19h30.

Découvrez les résultats de l’élection présidentielle 2022 dès 20h ce dimanche par ville, département et région sur 20 Minutes.