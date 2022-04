Un bal de promo, une boule à facettes, de jeunes gens sur leur 31, de l’amour dans l’air… Et tout à coup, c’est le drame. Dans Ici Tout Commence, rien ne se passe jamais comme prévu et la grande fête voulue par les élèves de l’institut Auguste Armand la semaine prochaine ne va pas déroger à la règle. Le 9 mars dernier, au mas du Grand Bordes, dans le Gard à Saint-Laurent-d’Aigouze, c’est le branle-bas de combat avant la catastrophe pour les comédiens de la série de TF1.

« Silence, on a besoin de répéter »

Une très grande partie du casting est réunie dans ce lieu situé à trois kilomètres de l’école de cuisine fictive. À l’extérieur, une grande banderole siglée des mots « Promo 2022 » annonce la couleur. Nous entrons par une porte dérobée qui nous empêche de découvrir le dancefloor tout de suite. Une quarantaine de personnes formant l’équipe technique se massent derrière un grand drap noir. Pas un bruit… Catherine Marchal et Fabian Wolfrom tournent une scène ensemble. Autour d’eux, les seules personnes autorisées à discuter sont les dizaines de figurants, sapés comme jamais.

Entre deux prises, les différents acteurs patientent en répondant à leurs messages sur Instagram ou en tirant sur leur cigarette électronique. La pression est grande pour les équipes techniques : après la scène entre Louis et sa mère, un steadicam tourne autour de Salomé et Axel, le petit nouveau. « Silence, silence, on a besoin de répéter. La chorégraphie, ça se répète mais en silence », demande le réalisateur Jérôme Navarro. Le plan n’est pas simple et c’est plus d’une demi-heure plus tard que les caméras tournent enfin… sans musique. On entend alors les pas de la foule sur le dancefloor.

Tout le monde danse et tape des pieds, le bruit sur le plateau est assourdissant. Et soudain, un bruit sec, les gens crient. La scène est tellement surprenante que cela fait rire les techniciens. C’est un premier bruit qui amorce un événement dramatique…

Une récréation pour l’ensemble du casting

Au moment d’une pause, Aurélie Pons se dit « complètement K.-O. » La demi-finaliste de Danse avec les stars a enchaîné les pas toute la journée et pourtant, seules deux séquences ont été mises en boîte. « Salomé était un petit peu absente ces derniers temps donc c’est un peu l’arche où on la retrouve, confie la comédienne. C’est trop bien de retrouver tout le monde, ça me rappelle un peu les débuts, nos soirées quand on était tous ensemble à l’hôtel. Pour nous, c’est comme si ce n’était pas la fiction finalement et ça, c’est très cool. »

Il est clair que ce bal de promo, avant que la catastrophe arrive, ressemble à une grande récréation pour les acteurs. Même s’ils sont tous très demandés et restent debout tout l’après-midi, la joie de tourner cette intrigue chorale leur fait oublier ces très longues journées. Pour Kathy Packianathan, « la frontière entre la réalité et la fiction est un peu poreuse parce que tout le monde se dit qu’on va faire la fête sauf qu’en réalité, ça demande énormément de discipline, de maîtrise, de concentration. Il ne faut pas se laisser avoir par le plaisir personnel », assure celle qui joue le rôle de Deva.

Khaled Alouach, alias Théo dans la série, préférerait même quand il y ait moins de monde sur le plateau « parce que tu sais que quand il y a plus de personnes, tu auras moins de concentration à ce moment-là. Donc tu sais que tu vas finir en retard et que ta vie privée va en pâtir », sourit-il.

Après le bal de promo, « un truc à la Moulin Rouge » ?

Au total, une trentaine d’acteurs prend part à ce bal de promo, soit la quasi-totalité du casting. « Chacun va intervenir au milieu d’une intrigue globale, ça demande plus de concentration, plus d’énergie, une sorte d’endurance. Il faut toujours être prêt à dégainer quand c’est notre tour », témoigne Sabine Perraud qui interprète Constance Teyssier.

« C’est plus intense parce que ce sont des grosses journées, il faut caler tout le monde avec tous les figurants, c’est beaucoup de technique donc c’est beaucoup plus long », confirme Aurélie Pons. Nicolas Anselmo, lui, ne joue pas un rôle primordial dans cette intrigue. Alors entre deux séquences, on le surprend à rêver. Son souhait le plus fort, en tant que danseur, serait de chorégraphier un épisode spécial comédie musicale où les personnages lanceraient de la farine en l’air et joueraient avec les casseroles. « Un truc à la Moulin Rouge », imagine-t-il.

Aux alentours de 19 heures, il est l’heure de faire une pause dîner pour tout le monde sauf pour lui et Catherine Davydzenka, qui viennent fouler le dancefloor une dernière fois, seuls sur la piste au son d’un téléphone. On vous rassure, dans la vraie vie, il ne s’est rien passé de dramatique.