Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour pour la nouvelle saison de Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne mise plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

Cette semaine, la compétition était placée sous le signe du retour des éliminés avec la réintégration de Lilian et Thibaut dans les cuisines. Pour eux, un seul objectif : faire de meilleures assiettes que leurs concurrents pour récupérer des manchettes de couleur. Ils en ont eu la possibilité lors de la première épreuve dirigée par Heston Blumenthal qui consistait à l’impressionner avec une simple pomme de terre. Facile à dire pour un chef qui a six étoiles…

Le deuxième défi de la soirée était orchestré par Gilles Goujon qui a demandé aux candidats de sublimer les agrumes. Tout le monde avait la pression puisque à la fin de cet épisode, il n’y avait pas de dernière chance. La personne dont l’assiette a le moins conquis les jurés a donc fait ses valises. De qui s’agit-il ? La réponse est à découvrir en vidéo dans le débrief de ce dixième épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !