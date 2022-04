La photo d’Emmanuel Macron, chemise ouverte sur sa moquette bien fourni, a fait le tour d’Internet depuis qu’elle a été mise en ligne dimanche. L'image signée Soazig de La Moissonnière, la photographe officielle du chef d’Etat, a été largement commentée, décortiquée et moquée en France. Elle a aussi été une source d’inspiration à l’étranger.

Jimmy Fallon a ainsi cherché ses meilleures rimes en « i » pour imaginer une chanson de campagne du président français candidat à sa réélection.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« Salut, c’est bibi, avec mon torse garni, me trouves-tu sexy ? J’espère que tu répondras oui », a chanté l’Américain mercredi dans un sketch de son émission, The Tonight Show.

« Je nommerai sûrement Emily in Paris première ministre »

Béret, baguette et verre de vin, accent à couper au couteau à beurre salé et mots français glissés ci et là, Jimmy Fallon n’a pas rechigné à accumuler les clichés. « J’ai une bonne politique économique, je nommerai sûrement Emily in Paris première ministre », a-t-il ainsi chanté avant de conclure « En 2022, si vous votez tous pour moi, je chuchoterai : merci ! »

Le résultat n’est guère corrosif ou pertinent – on peut comprendre que la politique française ne soit pas le sujet de prédilection de l’animateur – et se borne à rire du stéréotype du séducteur franchouillard. La satire peut aller se rhabiller.