Pousser les portes d’un établissement de la guerre des restos de Top Chef, cela fait douze ans que l’on en rêve. Depuis ce mercredi, c’est possible ! Dans le onzième arrondissement de Paris, à quelques mètres de la place de la République, une nouvelle adresse nommée Philo Saucisse vient d’ouvrir ses portes. Il s’agit ni plus ni moins du concept imaginé par Wilfried, Mickaël et Arnaud dans l’émission de M6 cette saison.

Les trois candidats étaient sur place mardi soir pour la soirée d’inauguration. Planqués dans les cuisines, les chefs s’affairaient à préparer une saucisse de poulpe, agneau et cochon en entrée, une saucisse inversée et son aligot en plat, et le fameux boudin blanc dans une version sucrée pour le dessert. Le public est invité à réserver une table au plus vite même si deux services sont proposés du mardi au samedi à chaque déjeuner et à chaque dîner. Prix de l’expérience culinaire : 35 euros.

Un restaurant mais pas que

La saucisse, très peu pour vous ? Ce n’est évidemment pas chez Philo Saucisse que vous allez trouver votre bonheur. À moins que… Au sous-sol du restaurant se trouvent deux adresses bien plus discrètes. Après avoir descendu quelques marches, vous découvrirez la boucherie, un bar à cocktails auquel vous pouvez librement avoir accès, même sans réservation à dîner. Aux murs, des boîtes de conserve, des saucissons et des planches à charcuterie. Le lieu est ouvert du mardi au samedi de 19 heures à 2 heures du matin.

Derrière une autre porte située à quelques mètres se cache la chambre froide (dans laquelle il ne fait pas si frisquet), un mini-club de type clandestin dont l’ambiance est assurée par un DJ. Au programme, des cocktails préparés avec une célèbre vodka 100 % française à déguster avec modération jusqu’à 4 heures du matin le jeudi, vendredi et samedi. On vous invite à découvrir tout ça en images dans la vidéo qui illustre cet article.