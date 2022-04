Marine Le Pen versus Emmanuel Macron, match retour. Cinq ans après leur premier duel, les deux candidats à la présidence de la République vont s’affronter pendant plus de deux heures dans le cadre du débat d’entre-deux-tours. Un exercice lancé par François Mitterrand et Valéry Giscard d’Estaing en 1974 auquel tous les finalistes se sont prêtés depuis, à l’exception de Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen en 2002. En cinq décennies, le rendez-vous politique a gardé ses fondamentaux mais a connu quelques changements. Retour sur les chiffres qui ont marqué les sept débats précédents et le huitième à venir.

Une audience divisée par deux en quarante ans

Lorsque l’on fera les comptes des plus grosses audiences télévisées à la fin de l’année, il ne fait aucun doute que le débat du second tour de l’élection présidentielle de ce mercredi fera partie du top 10. Il n’occupera toutefois peut-être pas la première place puisque en quarante ans, les scores de cet entretien ont été divisés par deux. Il y a cinq ans, le rendez-vous entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron avait attiré 16,5 millions de personnes, l’audience la plus faible pour un débat d’entre-deux-tours dans l’histoire de la Ve République. A l’inverse, on estime ce nombre à 30 millions en 1981 pour le duel Valéry Giscard d’Estaing/François Mitterrand, tout comme celui qui opposa Jacques Chirac à François Mitterrand en 1988.

Une durée qui varie entre 1h41 et 2h50

« Moi président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité ». Ainsi débutait l’anaphore de François Hollande en 2012, d’une durée d’environ trois minutes. Un temps infime par rapport à la longueur totale du débat qui s’est étalé sur deux heures et cinquante minutes précisément. Il s’agit de la rencontre la plus longue entre deux candidats à la présidence de la République On est loin du match entre François Mitterrand et Valéry Giscard d’Estaing qui n’avait duré « que » 1h41 en 1974. Le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, lui, devrait durer deux heures et demie, soit la même durée que leur premier duel en 2017.

Une vingtaine de caméras dirigées par un seul homme

Deux candidats, deux journalistes. Le calcul n’est pas bien compliqué : il n’y aura que quatre personnes en plateau ce mercredi soir. Pourtant, le dispositif est digne des plus gros shows de la télé comme The Voice. Au total, 23 caméras (soit trois de plus qu’en 2017) seront à la disposition du réalisateur Didier Froehly qui orchestre habituellement Danse avec les stars, Ninja Warrior ou la sélection française de l’Eurovision. Toutes ne devraient pas être utilisées, à moins d’un pépin de dernière minute, puisque sept d’entre elles serviront uniquement en cas de souci technique d’après Le Parisien. Ça, c’est pour la captation vidéo. Mais puisque le débat est avant tout une question de mots, quatre micros enregistreront aussi leurs discours : deux seront posés sur eux et les deux autres sur leur bureau.

Vaut-il mieux être assis à gauche ou à droite de l’écran ?

On sait que l’on pose parfois des questions bêtes mais celle-ci a le mérite d’être (un peu) drôle. Chaque débat doit une partie de son histoire au hasard. Sont notamment désignés par tirage au sort le nom du candidat qui prendra la parole en premier et leur placement sur l’écran. Alors vaut-il mieux être assis à gauche ou à droite si l’on veut avoir plus de chances d’accéder à la fonction suprême ? Le résultat est serré mais c’est la personne placée géographiquement à droite qui l’emporte, en témoignent les victoires de François Mitterrand en 1988, Jacques Chirac en 1995, Nicolas Sarkozy en 2007 et Emmanuel Macron en 2017. Une égalité naîtra-t-elle ou un fossé va-t-il se creuser dans ces statistiques ? Réponse dimanche à 20 heures.