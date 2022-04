Des erreurs, tout le monde en fait. Mais quand elles se produisent à la télé, ça se remarque tout de suite beaucoup plus. Ce vendredi, sur TF1, une petite boulette a été commise par les équipes des 12 Coups de midi. Lors de l’épreuve du coup par coup, le maître de midi Maël a répondu à la question « En 1871, par quel pays voisin l’Alsace a-t-elle été annexée ? ». Sa réponse : la Prusse, validée par la production.

« C’est cette guerre qui a conduit à l’unification de l’Allemagne mais c’était encore la Prusse qui a déclenché cette guerre », a justifié le candidat alors que Jean-Luc Reichmann a fait une pause dans le cours du jeu pour vérifier cette affirmation puisque sur sa tablette était indiquée « l’Allemagne » en tant que bonne réponse. Après quelques secondes de flottement, la voix off de l’émission a validé cette affirmation et la main est donc passée à la concurrente de Maël. Or, les choses n’auraient pas dû se passer ainsi.

« Dans la précipitation, on a validé »

Ce samedi, Jean-Luc Reichmann a démarré son émission en présentant Margaux, la candidate qui s’est inclinée face au maître de midi la veille. « Hier, on a passé dix plombes sur un litige de 1871 entre la Prusse et l’Allemagne. Pour être totalement honnête, vous nous avez scotchés », a dit Jean-Luc Reichmann en s’adressant à Maël. « Mais la “topette compagnie” a recherché, recherché, recherché… On a accepté la réponse mais on était à quelques jours de 1871 », a expliqué l’animateur.

« Margaux, on s’est dit qu’exceptionnellement, on allait vous réinviter très bientôt, le plus tôt possible parce que nous, c’est la justice qui l’emporte », a indiqué Jean-Luc Reichmann qui a laissé la parole à Zette pour donner le fin mot de cette histoire.

« L’Allemagne est devenue l’Allemagne fin janvier 1871 et même si elle était dirigée par le roi de Prusse, au moment de l’annexion, elle était déjà l’Allemagne ! Le mot “Prusse” n’était pas adéquat et nous dans la précipitation, on a validé », a regretté la voix off du programme. Les téléspectateurs retrouveront donc Margaux prochainement. Elle se battra éventuellement une nouvelle fois contre Maël s’il est toujours maître de midi.