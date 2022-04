Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Il fait beau, il fait chaud, le printemps est enfin arrivé sur toute la France alors on a envie de distribuer des bons points à tout le monde. La grande gagnante des audiences cette semaine est… La fiction française, hourra ! De lundi à vendredi, ce sont des téléfilms et des séries qui se sont placés en tête du classement des primes. 4,3 millions de personnes pour Meurtres au paradis sur France 2 lundi, 3,9 millions pour Face à face sur France 3 mardi, 4,6 millions pour Disparition inquiétante sur France 2 mercredi, 5,7 millions pour Balthazar jeudi sur TF1 et enfin 4,5 millions pour Capitaine Marleau vendredi sur France 2. Il y en a pour tout le monde, ce n’est que de l’amour, c’est génial !

La phrase du poste

« Journalistiquement, ce n’est pas l’exercice le plus passionnant ». Voilà ce que confie Léa Salamé dans les colonnes du Parisien aux côtés de Gilles Bouleau à propos du débat d’entre-deux-tours qui se tiendra mercredi prochain sur TF1 et France 2. La journaliste de la chaîne publique indique qu’Emmanuel Macron et Marine Le Pen n’ont pas choisi le casting du binôme qui allait les interviewer. « Cela me fait sourire d’entendre, depuis quelques jours, que les politiques m’auraient choisie parce que je serais douce ou inoffensive. La vérité, c’est qu’ils ne choisissent pas. Mais c’est vrai qu’ils ont la possibilité de récuser », indique Léa Salamé en donnant l’exemple d’Anne-Claire Coudray il y a cinq ans, et Patrick Poivre d’Arvor et Anne Sinclair en 1995.

L’instant zapping

Nez rouge, cheveux colorés, pantalon et chaussures beaucoup trop grands, Yann Barthès a-t-il trouvé un nouveau style vestimentaire ? C’est en tout cas ainsi qu’il a démarré son émission Quotidien mercredi soir. Non, ce n’était pas la journée internationale du cirque mais une simple réaction aux propos de Marine Le Pen tenus la veille. « Il n’y a pas de journalistes chez Quotidien. Ce n’est pas une émission d’information, c’est un amuseur. Parfois très drôle d’ailleurs, je ne dis pas. C’est une émission de divertissement », a affirmé la candidate à l’élection présidentielle lors d’une conférence de presse.

Forcément, l’équipe du programme de TMC a réagi dès le début de l’épisode qui a suivi cette déclaration. « Bonsoir et bienvenue chez les amuseurs. Il n’y a qu’à nous voir, on est des sacrés rigolos. Nous sommes le mercredi 13 avril 2022, voici l’équipe de déglingos du jour », a rétorqué l’animateur avant de présenter son équipe costumée.

Les infos « pop-corn »

Le tour de France des Reines du shopping va bientôt démarrer. Pour la première fois, l’émission de M6 va être délocalisée comme l’a annoncé Cristina Cordula sur ses réseaux sociaux. « Et oui les filles ! On part tourner en province. Si vous êtes de Toulouse, Rennes, Lille, Nantes, Nice, Cannes ou Aix en Provence, inscrivez-vous », s’est réjouie l’animatrice.

Plus belle la vie sera-t-elle toujours à l’antenne à la rentrée ? Une question à laquelle nous n’avons pas encore de réponse ( même si ça ne sent pas très bon pour les fans) mais qui n’empêche pas les équipes d’offrir un beau cadeau aux fidèles téléspectateurs. Ce mardi a démarré le tournage d’un nouveau prime intitulé Retrouvailles. De nombreux habitants du Mistral seront de la partie, tout comme quelques revenants. On pourra notamment redécouvrir Dounia Coesens (Johanna), Ambroise Michel (Rudy), Aurélie Vaneck (Ninon) et Coline D’Inca (Sybille).

On le voit en tant qu’enquêteur dans Mask Singer sur TF1, on le découvrira bientôt en tant que comédien sur la même chaîne. Kev Adams entamera en juin le tournage d’Avenir, une série dans laquelle l’humoriste incarnera Eliott, un homme d’une trentaine d’années qui, à la suite d’un bug informatique, va discuter par mail avec… Lui-même, âgé de 10 ans. Va-t-il changer des choses dans sa vie ? En paiera-t-il les conséquences ? C’est Kev Adams qui le décide, puisqu’il a aussi coécrit le scénario.