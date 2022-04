Il va parler aux morts. Non, Thierry Ardisson ne sera pas au casting d’un remake du film Sixième sens mais animera sur France 3, le 2 mai prochain, le premier numéro d’Hôtel du temps. Un programme dans lequel l’homme en noir s’entretient avec des personnalités de la culture, à commencer par Dalida, décédée il y a trente-cinq ans, grâce à un mélange d’images d’archive et d’intelligence artificielle.

À cette occasion, Thierry Ardisson était l’invité d’On refait la télé ce samedi sur RTL. Lors de cette émission, l’animateur a rappelé que ça faisait trois ans qu’on ne l’avait pas vu à l’antenne depuis mai 2019 et son éviction de C8. Aujourd’hui, il qualifie cet épisode de « vraie renaissance », puisque cette pause forcée l’a obligé à taper à la porte de Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, pour lui proposer ce concept grâce auquel il interviewe des personnalités décédées.

« La dernière année a été compliquée »

« C’est une très bonne chose à la sortie, philosophe-t-il. Toute cette histoire, c’était un peu un mal pour un bien, parce que si Bolloré ne m’avait pas viré, je serais en train d’interviewer Amir ou Amel Bent sur C8 ». Voilà une phrase que les deux artistes devraient apprécier mais que le présentateur souhaite mettre en perspective.

Lorsque le journaliste Eric Dussart lui demande s’il avait été lassé de l’exercice du talk-show, Thierry Ardisson répond que « la dernière année a été compliquée ». « Je ne veux pas apparaître prétentieux mais je trouve qu’il n’y a plus de star comme avant à interviewer. Gainsbourg est mort, quoi, pour résumer. Donc je me retrouvais en face de gens que je n’aimais pas vraiment, qui ne m’intéressaient pas vraiment. Je pense que c’est bien que ce soit arrêté », a-t-il conclu. Après Dalida, Thierry Ardisson devrait revenir sur France 3 pour s’entretenir avec Coluche et Jean Gabin.