Une de plus ! Après Danse avec les stars, Mask Singer, La Grande Incruste, Camille & Images, Une famille en or, Welcome Back (et d’autres), Camille Combal hérite d’un nouveau programme à découvrir prochainement sur TF1. Intitulée Stéréo Club, à vous de chanter, cette émission est la première adaptation internationale de That’s My Jam, incarnée par Jimmy Fallon aux Etats-Unis.

Le show reprend les meilleures séquences musicales de l’émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon diffusée sur NBC. Chanteurs, comédiens et humoristes se prendront au jeu de blind tests, karaokés et quiz en tout genre. Quelques exemples ? Chanter un morceau avec un nouveau texte qui ne fait aucun sens, se souvenir des paroles d’une chanson sous peine de se voir asperger le visage avec de l’eau en cas de mauvaise réponse, ou encore interpréter un titre en imitant une personnalité.

Les félicitations de Jimmy Fallon

L’animateur a officialisé la nouvelle sur son compte Twitter ce samedi matin. « Stéréo Club arrive bientôt ! Ça va être fou !!! Du chant, du jeu, de la mauvaise foi, de la danse, du lipsync, du xylophone, des pas chassés, des invités canons, de la clé de sol, du lalalalala… Trop trop impatient de vous faire découvrir ça », a-t-il commenté.

Même Jimmy Fallon, le présentateur de la version américaine, a célébré l’annonce de l’adaptation de son émission. « Stéréo Club ! J’adore ce titre ! Félicitations Camille Combal. Tu vas tellement t’amuser ! Je veux un tee-shirt », a-t-il écrit sur Twitter. La version française débarquera prochainement en prime time.