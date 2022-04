À peine la diffusion de sa quinzième saison terminée, Pékin Express tease déjà sa prochaine édition. Au terme de la finale opposant Lucas et Nicolas à Fanny et Jérémy, M6 a fait le choix de dévoiler les premières images de Duos de choc, sa version célébrités qui arrivera « très prochainement » sur la chaîne. Bien que la destination ne soit pas précisée, on aperçoit notamment la tour Lotus située à Colombo, au Sri Lanka.

La bande-annonce commence par mettre en valeur Valérie Trierweiler qui confie notamment qu’elle a été « une première dame incomprise ». La journaliste a parcouru les routes d’Asie du Sud au bras de sa meilleure amie. « Nos atouts pour gagner sont le mental et notre complicité », indique le binôme.

Ines Reg, Valérie Trierweiler, Just Riadh, Théo Curin, Rachel Legrain-Trapani, Valentin Léonard, Yoann Riou…



Découvrez le casting et la bande-annonce de la prochaine saison de « Pekin Express » special célébrités qui débarque bientôt sur @M6 ! ⛰🚘🔥 pic.twitter.com/VOQsc7T0iK — RealTV Best FR (@RealTVBest) April 15, 2022

« Le pire, c’est de le supporter tous les jours »

L’humoriste Inès Reg, révélée durant l’été 2019 pour sa vidéo dans laquelle elle réclame « des paillettes dans [sa] vie » à son compagnon, fait également partie du casting. Ce n’est pas avec son mari qu’elle participe au programme mais avec sa sœur. « Il y a des gens autour de nous qui ne donnent pas très cher de notre peau. Moi, je suis sûre qu’on va y arriver », sourit cette dernière.

Le nageur handisport Théo Curin et sa manageuse, le journaliste Yoann Riou et Xavier Domergue, ainsi que la Miss France Rachel Legrain-Trapani et son concubin Valentin Leonard ont également pris part au jeu. Pour terminer, M6 a fait le choix de miser sur un influenceur, Just Riadh, qui a fait la course avec son meilleur ami. Il révèle dans la bande-annonce que « le pire, c’est de le supporter tous les jours ». Voilà qui promet de belles séquences !