Il a perdu contre un cochon. Ce vendredi soir, le cosmonaute a été la première personnalité à être démasquée dans le troisième épisode de Mask Singer sur TF1. C’est même Alessandra Sublet qui a poussé le public à voter contre lui, jugeant que tout le monde l’avait reconnu. Résultat des courses : il n’y avait effectivement pas de surprise puisque Pierre Palmade a enlevé son casque à la fin de son duel, confirmant les intuitions de chacun.

« Dès le premier [épisode], vous m’avez un peu cramé, s’est amusé l’humoriste après la révélation. Je m’étais pris au jeu de gagner quand même ». Pour conclure, le jury a salué l’ensemble de ses performances, notamment celle du deuxième prime, pendant lequel Pierre Palmade avait interprété Si t’étais là de Louane.

Une Miss France dans le caméléon

Dans la deuxième partie de l’émission, la multitude d’indices ne menait que sur une seule piste pour trouver l’identité du caméléon : Sylvie Tellier. « J’adore voyager, le boulot me fait souvent découvrir des lieux paradisiaques, j’ai toujours mon maillot de bain dans ma valise », indiquait-elle notamment dans son portrait.

« Vous m’avez tellement fait rire. Je me suis éclatée, j’ai trouvé ça génial. De toute façon, moi j’adore vivre des expériences, je trouve ça fantastique et c’est la magie de la télé », a réagi celle qui a été élue Miss France 2002.

Une douzième célébrité qui n’entrera jamais en piste

Au tout début de l’émission, nous avons appris que la douzième personnalité, qui n’était pas encore entrée en compétition en raison d’un souci médical, ne pourrait pas rejoindre ses camarades de jeu. « Il a besoin de repos, a confié Camille Combal. Toutes les semaines, on espérait qu’il puisse nous rejoindre et c’est difficile ».

Il reste donc encore six personnages à démasquer, à savoir l’arbre, la banane, le cerf, le cochon, le crocodile et le papillon. La semaine prochaine, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams seront aidés d’un cinquième membre du jury qu’ils devront d’abord démasquer avant que cette célébrité mystérieuse puisse les rejoindre à la table des enquêteurs.