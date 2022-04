Il y a quelques semaines, le Niçois Stephen Di Tordo s’est fait remarquer aux auditions à l’aveugle de The Voice. Par sa reprise de Come as you are de Nirvana, qui a fait retourner deux des quatre jurés, Marc Lavoine, qu’il a fini par rejoindre, et Florent Pagny. Mais aussi par les internautes qui se sont divisés en deux camps : ceux qui l’adorent et ceux qui le détestent.

Plus que sa voix rocailleuse, c’est son attitude « détestable » qui est commentée. Il a commencé sa performance par un « Let’s fuck », a lâché son micro à la fin de sa chanson et a lancé plusieurs remarques qui n’ont pas plu/été comprises, notamment quand il a décidé de choisir l’équipe de Louis Bertignac, qui ne fait plus partie de l’émission. Mais alors, qui se cache derrière ce qu’on pense être « un personnage » et qui affrontera Maestrina dans les battles ce samedi soir sur TF1 ?

Une vie remplie d’arts

Originaire de Nice, Stephen Di Tordo, 30 ans, a choisi une carrière autour des arts dramatiques. D’abord celui du théâtre, à travers sa formation au conservatoire de Nice et au cours Florent qu’il l’a propulsé sur scène pour la Comédie Française à Paris puis à Avignon. Puis, pour le petit écran, comme récemment dans la série franco-belge Cheyenne et Lola.

Mais une autre de ses passions, c’est la musique. Il essaie d’ailleurs « de l’insérer » dès qu’il peut dans les projets dans lesquels il joue pour « mélanger tous les arts ». Il s’est alors décidé à se lancer dans l’aventure The Voice après plusieurs sollicitations du directeur du casting. « J’ai senti que c’était le bon moment », confie-t-il à 20 Minutes. Une expérience qu’il voit comme « la cerise sur le gâteau » ou même comme « un très beau lingot d’or » pour sa vie professionnelle.

« Je suis satisfait du montage de la production »

Quand il arrive à ces auditions à l’aveugle, il veut vivre ce moment « à fond ». « Je m’étais dit que j’y allais, que je ferai un one shot. Qu’un juré ou non se retourne, j’avais dans l’idée de repartir dans tous les cas, explique-t-il. Il fallait que j’offre tout ce que j’étais. Ça fait partie du show pour moi. D’être dans cet état d’esprit, ça m’a libéré du but du concours. Et j’étais dans la performance, mon seul but était d’atteindre le public, ce qui est plus difficile dans cette configuration puisque ce sont des téléspectateurs qui allaient voir ce passage plus tard. »

Le Niçois revient alors sur les commentaires de cette soirée, diffusée le 26 mars dernier sur TF1. « Finalement, j’ai été très satisfait du montage de la production car j’ai été très libre. Je suis montré tel que je suis. C’est-à-dire, avec ce trait espiègle et tous ces "à-côtés", du jeu à la douceur de l’humour. Tout ça, c’est moi. Ce qui veut dire que quand je chante, que je vis cet instant sur scène, je vais jusqu’au bout. Et le lâcher de micro, ça fait partie de mes influences de star du rock, des gestes artistiques qui m’ont marqué. C’était à la fois contrôlé mais très spontané. »

Il promet alors que les téléspectateurs pourront continuer « de découvrir qui il est vraiment dans l’émission ». L’artiste complète : « Je propose un art total, avec beaucoup de liberté. C’est d’ailleurs ça aussi son but, soit ça exalte, soit ça effraie. Ce qui est le plus fou, c’est que cette histoire a fait le tour du monde. Des articles ont été écrits aux Etats-Unis, en Argentine. Mais il y a une très belle finalité, j’ai eu des fervents défenseurs, sans rien demander. »

D’autres projets pour le chanteur et d’autres Azuréens en course dans The Voice

Le Niçois « un peu rebelle » comme il se qualifie, continuera dans « tous les cas » l’aventure musicale. Et très prochainement dans une pièce de théâtre, Célestez-moi, coproduite par le Théâtre national de Nice. « On pourra même y retrouver des compositions et des reprises de moi », précise l’artiste. La pièce sera à l’affiche de la nouvelle salle Iconic, en janvier 2023. Il prépare également un EP.

Trois autres Azuréens, Élise Allasia, Ofé et Mary Milton, se battent également en chanson. Est-ce qu’un ou une d’entre eux atteindra les « cross battles » de la saison 11 de The Voice ? Réponse ce soir !