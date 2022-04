Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour pour la nouvelle saison de Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne mise plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

Mais avant que le public découvre Mohamed l’an dernier, il y avait un candidat, un homme, une légende qui a fait l’unanimité autour de lui. Adrien Cachot, compétiteur hors norme et génie de la cuisine, a partagé son amour pour les abats tout au long de son édition. Cette saison, il est donc revenu pour lancer un défi aux cuisiniers : faire aimer les abats à des personnes qui n’aiment pas ça. Accueilli en champion, il a rayonné lors de la première épreuve.

Le sourire est resté sur nos lèvres pour le deuxième défi de la soirée, bien que le thème du pain rassis ne nous vendait pas du rêve, grâce à Massimo Bottura. Le chef italien a partagé ses bonnes ondes lors de sa dégustation, et ça faisait du bien à avoir, surtout après un épisode qui a démarré avec une énorme surprise à laquelle on ne s’attendait pas (c’est le but d’une surprise). Tout ça est à découvrir en vidéo dans le débrief de ce neuvième épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !