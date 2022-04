Macron versus Le Pen, le retour. Le débat télévisé du second tour de l’élection présidentielle se déroulera le 20 avril et sera retransmis au moins par TF1 et France 2, qui l’organisent. L’affiche est familière, mais une inconnue demeure. Ou plutôt deux : l’identité des journalistes qui animeront le débat. Ce mardi, Le Parisien affirme que Gilles Bouleau et Léa Salamé animeront le débat, sans toutefois qu’il y ait eu de confirmation officielle de TF1 et France 2.

En 2017, Christophe Jakubyszyn, alors responsable du service politique de TF1, et Nathalie Saint-Cricq, responsable du service politique chez France 2, assuraient ce rôle. Les deux journalistes avaient été rapidement dépassés par la virulence des candidats, et avaient dû se contenter de tenter de recadrer le conducteur et le temps de parole. La soirée, qualifiée par le quotidien allemand Die Welt de « pire débat télévisé de l’histoire de la Ve République », avait donné lieu à de nombreux mèmes et détournements. Et avait largement desservi Marine Le Pen, jugée agressive, dans les études d’opinion.

Une journaliste écartée

Cette année, le duo sera de nouveau constitué d’un ou une journaliste de TF1, et d’un ou une journaliste de France 2. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a demandé la parité lors du débat de 2017, qui devait initialement être présenté par David Pujadas (France 2) et Gilles Bouleau (TF1). Le nom de ce dernier, présentateur du journal de 20 heures sur TF1, circule depuis un moment pour animer le débat du 20 avril côté TF1. Celui d’Anne-Sophie Lapix, sa rivale de la même case sur France 2 avait été évoqué. Mais il semblerait que la journaliste ait été écartée car elle ne plaisait pas aux candidats.

Le 11 avril, Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, a annoncé dans L’Heure des pros, l’émission présentée par Pascal Praud sur CNews, que Marine Le Pen ne voulait pas débattre en présence d’Anne-Sophie Lapix. « Il y a des propositions qui sont faites par les deux chaînes (…). Et puis, d’un commun accord avec les équipes des candidats (…), on négocie de l’organisation du débat », a-t-il alors expliqué. « Marine Le Pen ne souhaite pas qu’Anne-Sophie Lapix anime le débat parce qu’il y a un tel parti pris, et Anne-Sophie Lapix, que je respecte en tant que journaliste, n’arrive pas à dissimuler son hostilité vis-à-vis de Marine Le Pen à chaque fois qu’elle la reçoit », a-t-il justifié.

Il a alors affirmé qu’Emmanuel Macron non plus, ne souhaitait pas la voir animer le débat. De fait, écrivaient début avril Télérama et Le Monde, le président de la République apprécierait peu la présentatrice du 20 heures, jugée « agressive » par certains, réputée « pugnace » pour d’autres.

« C’est trop facile »

« Le fait qu’elle soit désavouée par les deux candidats veut dire qu’elle fait bien son travail !, estime Emmanuel Poupard, premier secrétaire général du Syndicat national des journalistes (SNJ). Elle pose des questions, parfois gênantes, et c’est son boulot de journaliste, que cela plaise ou pas ! Dans le cadre de ce débat, les candidats reçoivent sans doute les questions au préalable. Mais les relances [questions posées pour rebondir ou faire préciser un point à la personne interviewée, N.D.L.R.] sont aussi importantes. Sur la loi sécurité globale, face à Gérald Darmanin, Anne-Sophie Lapix avait posé des questions que personne ne posait. »

Le fait qu’une journaliste ait été repoussée par les deux candidats, peut-il fragiliser celui et celle qui animeront effectivement le débat ? Sans doute, juge Emmanuel Poupard : « Choisir quelqu’un de plus consensuel, c’est prêter le flanc à l’idée que les journalistes sont complaisants avec les politiques – alors que notre rôle est de transmettre l’information. C’est dangereux pour la démocratie ! » Pour le responsable syndical, « ce n’est pas aux candidats de choisir qui va les interviewer ou pas. Ils peuvent émettre des souhaits, mais c’est aux chaînes de choisir – c’est trop facile, sinon. »

Que les candidats posent leurs conditions quant à l’organisation du débat n’est pas nouveau. En 1974, François Mitterrand et Valéry Giscard d’Estaing s’opposent lors d’un débat resté célèbre, le 10 mai 1974. C’est alors le premier débat télévisé entre candidats présents au second tour de la présidentielle – ni Charles de Gaulle, ni George Pompidou ne s’étaient prêtés à l’exercice. Le débat de 1974, diffusé sur deux chaînes de télévision, et par la Radio France Inter, est présenté, déjà, par un duo paritaire : Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel. Tous deux, ainsi que le réalisateur Roger Benamou, sont choisis en accord avec les candidats. Le rôle des journalistes : assurer le bon déroulement du débat, et faire respecter les temps de parole ; ils ne sont pas supposés poser des questions. On est encore au temps de l’Office de radiodiffusion et de télévision française, l’ORTF, symbole du contrôle de l’information par le pouvoir – qui sera démantelé à l’été suivant.

Cahier des charges

En 1981, François Mitterrand, s’étant trouvé mauvais en 1974, ne souhaite pas réitérer l’exercice. Pour le tranquilliser, son équipe élabore un cahier des charges strict, racontait à Europe 1 en 2017 Serge Moati, journaliste et réalisateur, conseiller de Mitterrand en 1981. « Ce qu’on a inventé en 1981 a fait jurisprudence. On est allé ensemble négocier avec le camp adverse toutes les règles. Il n’y avait pas de CSA à l’époque, il n’y avait pas de haute autorité », rappelait-il. Le débat, animé par Jean Boissonat et Michèle Cotta, sera suivi de la victoire de Mitterrand.

Les règles de mise en scène sont résumées sur le site Vie publique : « Toute question posée par un orateur doit transiter par les journalistes, seuls les plans moyens à mi-corps et les gros plans sont utilisés, les plans de coupe et de réaction sont interdits, le réalisateur du débat est encadré par deux assistants choisis par chaque candidat. »

Depuis, les conditions de chaque débat d’entre-deux-tours ont toujours été validées par les équipes des candidats. Ainsi, Arlette Chabot, co-animatrice du débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy en 2007, racontait au Figaro comme la température du plateau avait été l’objet de négociations entre les équipes des candidats. Et un livre sorti en 2018, Le tsunami – Chronique secrète d’une année politique pas comme les autres, des journalistes Jean-Baptiste Marteau et Neila Latrous, racontait qu’en 2017, une dizaine de duos a été proposée aux candidats avant qu’ils ne tombent d’accord.

Une règle établie en 1981 avait d’ailleurs été abandonnée en 2017 : l’interdiction du plan de coupe, malgré la résistance de Marine Le Pen. Il s’agit des images où une personne est filmée alors qu’une autre parle. Elles permettent ainsi aux téléspectateurs de voir les réactions d’un candidat aux propos tenus par son opposant. « Les plans de coupe font toujours peur car ils peuvent montrer une certaine faiblesse », reconnaissait en 2017 Michel Field, alors directeur de l’information de France Télévisions, auprès du Figaro. A voir s’ils seront maintenus cette année.