Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Il y a du monde sur le divan. Ce jeudi, En thérapie faisait son retour sur Arte avec l’arrivée de sa deuxième saison. La fiction portée par Frédéric Pierrot a réalisé un très honorable score d’audience avec 1,18 million de fidèles pour les cinq premiers épisodes, soit 5,7 % de part de marché sur l’ensemble du public. L’an dernier, 600.000 personnes supplémentaires s’étaient tout de même branchées sur le lancement de la série.

La phrase du poste

Il souhaite avoir les deux finalistes sur son plateau. Non, pas ceux de Top Chef ou de Koh-Lanta mais de l’élection présidentielle. Cette semaine, Cyril Hanouna a annoncé avoir « contacté plein de candidats » en vue de la diffusion de deux numéros spéciaux de Face à Baba. « On fera la semaine prochaine certainement deux émissions. Une mardi avec le premier finaliste, une mercredi avec le deuxième finaliste », a indiqué l’animateur.

Prudence toutefois. À la rentrée, Cyril Hanouna avait dévoilé qu’une émission politique dans laquelle 200 personnes du public réagiraient aux propositions des candidats serait diffusée. En février dernier, il expliquait également qu’il animerait deux soirées électorales pour le premier et le second tour sur C8. Ni l’une ni l’autre de ces deux émissions n’a finalement vu le jour.

L’instant zapping

Près de dix ans après sa première saison, il rend son maillot de bain. Ce lundi, Benjamin Samat a annoncé son départ des Marseillais au bras de sa compagne Maddy Burciaga qu’il avait demandée en mariage quelques jours plus tôt. « Pour moi, c’est ma dernière aventure », a-t-il lancé à ses camarades, suscitant l’étonnement général. « J’ai envie de prendre un peu de recul et de me consacrer à 100 % à ce qui nous attend, à notre famille », a ajouté celui qui a gagné son combat face à Dylan Thiry.

“Pour moi, c’est ma dernière aventure” 💔

Benji fait une annonce déchirante aux Marseillais : cette aventure, c’est sa dernière !#REPLAY #LMAM ▶ https://t.co/2ZmVdGv4nv pic.twitter.com/XMlesan8Gs — W9 (@W9) April 4, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les larmes ont coulé sur les joues de toute la famille des Marseillais, et notamment sur celles de Maeva Ghennam qui n’a pas caché sa tristesse. « Qu’il quitte la famille des Marseillais définitivement, c’est dur. Même si je sais que c’est un mal pour un bien, c’est trop dur. Je ne m’y attendais vraiment pas », a-t-elle confié. Cette triste nouvelle s’accompagne tout de même d’un heureux événement, la grossesse de Maddy Burciaga annoncée il y a une semaine.

Les infos « pop-corn »

Sur M6, les candidats ne pourront pas oublier les paroles puisqu’elles seront sur l’écran. La chaîne a annoncé ce jeudi le tournage d’un nouveau format musical : Le plus grand karaoké de France. Enregistrée au Théâtre antique d’Orange et orchestrée par Eric Antoine, l’émission accueillera 6.000 personnes dans le public, dont mille seront équipées d’un micro. Celles-ci seront jugées par des experts en coulisses qui choisiront de les garder ou de les éliminer.

Elle devait être diffusée au début du mois de septembre mais son lancement avait été reporté à cause de la mort de Jean-Paul Belmondo. Finalement, elle arrive quasiment huit mois plus tard. À partir du jeudi 28 avril, TF1 diffusera la série Une mère parfaite, portée par Julie Gayet et Tomer Sisley. La comédienne joue la maman d’une étudiante accusée de meurtre. Elle tentera de prouver l’innocence de sa fille avec l’aide de Vincent, un avocat français qui est aussi son amour de jeunesse.

Du changement sur la grille des programmes de M6. En raison des faibles scores de The Rookie (1,43 million de fans la semaine dernière et 1,54 million ce vendredi), la chaîne a décidé d’accélérer sa cadence de diffusion. Au lieu de deux épisodes inédits, ce seront trois nouveaux numéros de la série américaine qui seront proposés désormais. Il faudra donc veiller jusqu’à 23h30 les vendredis soir pour ne rien louper !