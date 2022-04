Ce dimanche 10 avril, le premier tour de l’élection présidentielle va occuper la quasi-totalité de l’espace médiatique. Dès la fin de l’après-midi, les chaînes de télé ouvriront des éditions spéciales pour commenter les chiffres de l’abstention, dévoiler les résultats et commenter leurs conséquences sur le paysage politique. Même si vous allez évidemment suivre cette soirée sur 20 Minutes grâce à ses journalistes partout en France, il se pourrait bien que vous ayez aussi envie d’allumer votre poste. Puisque nous ne sommes pas rancuniers, voici ce que proposeront les différentes chaînes.

Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau puis Les Visiteurs sur TF1

Les deux visages qui incarnent le 20 Heures de TF1 la semaine et le week-end commenteront les résultats de l’élection depuis un nouveau décor. Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau prendront l’antenne à partir de 18h30, accompagnés de leurs envoyés spéciaux dans les quartiers généraux. Une fois les résultats proclamés, un premier plateau d’invités s’ouvrira avec Gabriel Attal (La République en marche), Jordan Bardella (Rassemblement national), Marion Maréchal (Reconquête !), Eric Ciotti (Les Républicains), Clémentine Autain (La France Insoumise) et Delphine Batho (Europe Ecologie-Les Verts).

Aux alentours de 20h45 suivront Daniel Cohn-Bendit, Robert Ménard, Philippe de Villiers, Luc Ferry et Ségolène Royal. Sauf gros imprévu, la soirée de TF1 s’achèvera à 21h20 pour laisser place au film Les Visiteurs.

Deux salles, deux ambiances sur France 2

L’édition spéciale de France 2 démarrera à 18h20 avec un point sur la participation au scrutin du premier tour et l’ambiance dans les différents QG des candidats. « Sur le plateau, les invités venus de tous les horizons politiques confieront leurs premières réactions en direct, en attendant les discours des deux concurrents désignés pour le 2e tour de l’élection présidentielle », indique un communiqué de la chaîne qui n’a pas dévoilé la liste de ses intervenants.

Laurent Delahousse sera installé dans le hall de France Télévisions tandis qu’Anne-Sophie Lapix sera sur le plateau du 20 Heures, en compagnie notamment de Nathalie Saint-Cricq. La journaliste n’accueillera pas tout un plateau de personnalités politiques mais organisera plutôt des face-à-face. La fin de la soirée est prévue pour minuit.

France 3 au plus près des régions

Sur France 3, le début du 19/20 enchaînera les reportages et les directs dans les vingt-quatre éditions régionales. Puis, à 19h30, Carole Gaessler et Francis Letellier incarneront une édition spéciale du journal avec de multiples duplex partout en France. À 21h10 commencera le premier épisode de la saison 6 de la série policière Brokenwood.

Une édition spéciale sur M6

Un dispositif spécial est attendu sur M6 avec une édition étoffée du 19.45 présentée par Nathalie Renoux. La journaliste sera accompagnée d’Olivier Bost de RTL et de Jean-Daniel Lévy de l’institut de sondage Harris Interactive. Dans les quartiers généraux et auprès des Français, une dizaine d’équipes fourniront des images en direct pour capter l’ambiance après les résultats.

Une nuit entière pour BFMTV

Le plus gros dispositif sera incontestablement à suivre sur BFMTV puisque 35 équipes de reporters seront déployées en France pour raconter le scrutin tout au long de la journée. À partir de 18 heures, Apolline de Malherbe et Maxime Switek prendront les rênes de cette soirée et accueilleront des responsables politiques jusqu’à 22 heures.

À cette heure-là, Jean-Baptiste Boursier prendra le relais jusqu’à 1 heure du matin pour poursuivre l’analyse des résultats. Et puisque la chaîne pense aussi aux insomniaques, le direct continuera de 1 heure à 3 heures avec Fanny Wegscheider et Benjamin Dubois. Enfin, la prématinale de BFMTV, Première édition, sera avancée à 3 heures avec les journalistes Julien Migaud-Muller et Pauline Pioche pour bien lancer la journée du lundi.

La soirée de CNews codiffusée sur Europe 1

L’édition spéciale de CNews, elle, sera également à suivre sur Europe 1 si vous n’avez pas votre poste de télé devant vous. Laurence Ferrari incarnera la première partie de la soirée dès 19 heures jusqu’à 22 heures puis Sonia Mabrouk orchestrera la suite des débats jusqu’à minuit.

Pour commenter les résultats, les visages des éditorialistes de la maison défileront sur le plateau. On nommera entre autres Mathieu Bock-Côté, Eugénie Bastié, Charlotte d’Ornellas, Elisabeth Levy, Julien Dray ou encore Gilles-William Goldnadel. La soirée continuera au-delà de minuit grâce à Julien Pasquet et ses invités.

L’analyse d’un Suisse sur LCI

Ce dimanche, LCI revêtira l’habillage de son édition spéciale dès 6 heures du matin. C’est toutefois à 19 heures que la soirée commencera avec Ruth Elkrief et Julien Arnaud aux commandes et leurs nombreux invités politiques pour décrypter l’issue du scrutin. La particularité de la chaîne d’info du groupe TF1 réside quand même dans sa deuxième partie de soirée portée par Darius Rochebin. Le journaliste suisse prendra la relève dès 23 heures jusqu’à 2 heures du matin aux côtés des visages de LCI.

Un tour de la francophonie sur Franceinfo

Louis Laforge, l’ancien visage de Des racines et des ailes, sera quant à lui sur le canal 27 pour animer la soirée de Franceinfo à partir de 18 heures puis annoncera les résultats grâce à un dispositif de réalité augmentée. Dès 22 heures, Lucie Chaumette et Adrien Rohard analyseront les chiffres, suivi d’une édition spéciale des Informés.

L’angle particulièrement intéressant de la chaîne sera à suivre dès 23h30 avec un zoom sur le regard porté par la francophonie autour du monde sur cette élection. Des duplex seront notamment réalisés avec le Canada, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, Haïti et la Roumanie.