Ce vendredi 8 avril, Jean-Pierre Pernaut aurait fêté ses 72 ans. Pour cette occasion, plusieurs personnalités de TF1 ont tenu à lui rendre hommage, à commencer par Jean-Luc Reichmann dans Les 12 coups de midi. Lors de l’épreuve du coup par coup, une question interrogeait les candidats sur le « prénom commun à messieurs Raffarin, Papin et Coffe ». La réponse était bien entendu Jean-Pierre et l’animateur en a profité pour faire « une petite parenthèse. »

« Jean-Pierre aurait eu 72 ans aujourd’hui. Je parle de Jean-Pierre Pernaut. Il était né un 8 avril. Avant cette petite pause, je vais juste vous montrer des images pour lui dire qu’on ne l’oubliera jamais », a déclaré Jean-Luc Reichmann avant de lancer un magnéto montrant l’ancien présentateur du JT accompagné de sa femme Nathalie Marquay dans le cadre d’une émission spéciale Saint-Valentin en février 2020.

« On pense très fort à lui et à sa famille »

Quelques minutes plus tard, c’était au tour de Julien Arnaud d’avoir un petit mot pour son ancien confrère dans le 13 Heures. Après un reportage sur la baie de Somme, le journaliste a évoqué cette région « si chère au cœur de Jean-Pierre Pernaut ». Puis il a ajouté : « Il aurait fêté aujourd’hui son 72e anniversaire et on pense bien sûr très fort à lui et à sa famille ».

Julien Arnaud a enchaîné avec la promotion du concours du plus beau marché de France, une initiative lancée par Jean-Pierre Pernaut il y a cinq ans, vitrine pour les producteurs locaux et les circuits courts.