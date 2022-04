« Il n’y a plus aucun suspens, on connaît déjà son nom, vous pouvez zapper ». Ce vendredi soir, sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs de Mask Singer étaient blasés par la facilité de l’enquête autour de la tigresse. Si les indices semaient encore le doute dans la tête du public et du jury, il semblait évident que Chantal Ladesou se cachait sous ce costume une fois sa prestation entamée sur TF1.

C’est pourtant une énorme surprise que l’on a pu découvrir en fin d’émission. « On fait moins les malins là », a jubilé Marc-Antoine Le Bret, l’imitateur qui se cachait en réalité derrière ce déguisement. Bien que certains indices pointaient sur l’importance de sa voix, impossible pour les enquêteurs de deviner qu’il s’agissait de celui qui a fait ses armes à la télévision sur Canal+ dans Les Guignols.

Chantal Ladesou, Jean-Marie Bigard et Roselyne Bachelot dans le costume

D’autre part, on pouvait apercevoir une personne déguisée en miss dans le magnéto diffusé avant sa prestation. Cela faisait référence à Geneviève de Fontenay, qu’il imite dans ses spectacles, mais aussi à Elodie Gossuin, Miss France 2001, qu’il côtoie tous les jours sur RFM.

Un dernier indice plus personnel était à repérer lorsque la tigresse indiquait qu’avec sa grande taille, « ça n’a étonné personne que la mode entre dans [sa] vie ». En réalité, Marc-Antoine Le Bret est en couple avec Marie-Ange Casta, styliste et mannequin.

Avec cette élimination en deuxième semaine de la compétition, on ne pourra donc pas entendre l’imitateur chanter Les Sardines avec la voix de Jean-Marie Bigard ou interpréter I Follow Rivers sous les traits de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Oui, c’est vraiment ce qu’il avait prévu de faire les semaines suivantes sur le plateau de l’émission.